Deadpool 3, il primo trailer è in arrivo! Ecco quando uscirà

Fan dell’MCU e non solo aspettano Deadpool 3 come pochi altri cinecomic, visto anche il momento difficile che il filone cinematografico sta passando. Il terzo film con Ryan Reynolds protagonista nei panni di Wade Wilson uscirà il 26 luglio di quest’anno, ma oltre a qualche foto dal set ed il logo ufficiale, non abbiamo alcuna immagine, né tanto meno alcun indizio sulla trama.

Alcuni rumors insistenti ci vengono in soccorso e ci fanno sapere però che l’uscita del primo trailer ufficiale potrebbe non essere così lontana: sono infatti molto alte le probabilità che l’11 febbraio, in occasione del Super Bowl, venga mostrato un teaser di Deadpool 3. In più, altri rumors hanno già descritto quello che potrebbe essere il contenuto di queste prime clip:

“Il trailer si concentrerà su Deadpool, che sta attraversando una crisi di mezza età dopo essersi lasciato alle spalle la vita di eroe. Ora vende auto per mantenersi. C’è un’apparizione rapida e sorprendente di Wolverine, che nel video conficcherà i suoi artigli nel suo rivale. Con lo humor che lo contraddistingue, Deadpool apostrofa Logan con soprannomi rivolti ai suoi capelli. Il trailer è infarcito di parolacce, che confermano il rating R del film almeno per quanto riguarda il linguaggio. Inoltre, appariranno altri mutanti.” Questo è quello che si legge su Chippu.

Mentre il regista di X-Men: First Class Matthew Vaughn si dichiara fiducioso su Deadpool 3, decretandolo come il film che “salverà l’MCU“, noi attendiamo con impazienza il primo trailer ufficiale, sperando esca l’11 febbraio come da voci di corridoio.