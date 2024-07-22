Deadpool & Wolverine: un nuovo teaser svela il cameo da Loki

Abbiamo deciso di non inserire pubblicità su HyNerd, per offrire un'esperienza di lettura senza interruzioni. Per supportarci, ti chiediamo di seguirci su Google News. È veloce, gratuito e ci aiuta a raggiungere più persone! (Clicca la stella ⭐️)

Le sorprese sembrano non finire per Deadpool & Wolverine, con un altro entusiasmante cameo confermato dal nuovo teaser. Marvel ha condiviso una nuova anteprima del film tanto atteso, che uscirà nei cinema italiani il prossimo mercoledì. Il video, postato su Instagram, inizia con Deadpool (Ryan Reynolds) che dichiara: "Diamo alla gente quello che vuole".

Il breve teaser in questione svela la presenza in Deadpool & Wolverine di Hunter B-15 (Wunmi Mosaku), dalla serie Loki. "Sono qui per mostrarti qualcosa di grande", afferma B-15 nel video. "Non credo che dovresti dirlo", risponde Deadpool.

Deadpool & Wolverine: troppi cameo mostrati anticipatamente?

I fan, alla visione del personaggio, si sono dimostrati decisamente entusiasti, soprattutto per le prospettive che questo può aprire nello sviluppo della trama del film. Entusiasmo espresso anche per un altro cameo, quello di Dafne Keen nei panni di X-23, apparsa per la prima volta in Logan del 2017, della quale è stata confermata la presenza attraverso il trailer finale di settimana scorsa.

Eppure, nonostante tutto, non mancano le discussioni e le polemiche, con alcuni fan che, dal canto loro, avrebbero voluto una maggiore segretezza dei cameo, senza il loro spoiler ancor prima dell'uscita del film in sala. Ryan Reynolds, qualche giorno fa, ha dichiarato che ci saranno tantissime sorprese per gli spettatori, quindi di conseguenza vogliamo fidarci delle sue parole e del fatto che B-15 e X-23 siano solo una piccola parte di quello che Deadpool & Wolverine può mostrare.

Vi ricordiamo che Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema italiani il 24 luglio.