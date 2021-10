Deathloop: 3 giochi che amerai se ti è piaciuto il titolo Arkane Studios

Indice dei contenuti 3 giochi che amerai se hai apprezzato Deathloop

Deathloop è uscito da poco più di un mese ma la conta dei fan dell’ultima fatica di Arkane Studios è già molto numerosa. Gli sviluppatori sono riusciti a creare un ottimo mix che prende in prestito idee da generi e tipologie di giochi diversi, riuscendo a costruire un videogioco tra i migliori visti nell’ultimo anno.

L’opera offre spunti derivanti da generi come il rogue-like, il souls-like e lo sparatutto classico. Tra una sparatoria e l’altra il giocatore può cimentarsi in scontri PvP, fasi stealth e risoluzione di enigmi che si intricano attraverso spazio e tempo. Nonostante Deathloop sia sicuramente un’opera sui generis, esso ricorda titoli del passato sia nati dalle menti degli stessi sviluppatori, che da altri studi.

Bioshock Collection

The Outer Worlds

Di giochi in prima persona con meccaniche di shooting se ne trovano tantissimi sul mercato, ma The Outer Worlds è sicuramente uno dei più validi della passata generazione. Tra le sue influenze abbiamo opere come Bioshock e Fallout, saga di cui Obsidian (sviluppatori del gioco in questione) si è fatta carico di un episodio in passato: New Vegas. The Outer Worlds è un gioco di ruolo che punta molto sulle scelte per progredire nella narrazione e sullo shooting come mezzo di scontro con i numerosi nemici che abitano l’universo di gioco. Se vi è piaciuto Deathloop questo è sicuramente un titolo che dovreste tenere sott’occhio.

Dishonored

Se avete conosciuto Arkane Studios solamente quest’anno, vi siete sicuramente persi per strada un gioiello come Dishonored. Questo videogioco in prima persona ha consacrato lo studio di sviluppo francese come uno dei più promettenti dell’industria ed è stato il banco di prova di molte feature presenti anche in Deathloop. In Dishonored si spara poco e si combatte principalmente all’arma bianca, ma il vasto arsenale di poteri e le meccaniche ancora oggi innovativo fanno di quest’opera una delle migliori della settima generazione. Il successo del progetto ha dato vita a 2 seguiti: Dishonored 2 e Dishonored: morte dall’esterno.

Bioshock

Probabilmente i più giovani potrebbero non conoscere questo titanico videogioco ed in tal caso è imperativo riempire al più presto questa lacuna. Nel mercato degli FPS single-player esiste un pre ed un post Bioshock, poichè questo è uno dei giochi più influenti della storia del medium. Il titolo di Irrational Games fonde alla perfezione le meccaniche di shooting all’utilizzo di poteri speciali normalmente presenti in videogiochi di ruolo di genere fantasy. Bioshock ha regalato al mondo una delle ambientazioni più caratteristiche ed indimenticabili di sempre: Rapture, la città subacquea. Non è possibile apprezzare i videogiochi al meglio se non si ha mai giocato a Bioshock. Il secondo capitolo ed Infinite sono i due degni seguiti che completano (per adesso) il franchise; la trilogia è giocabile al completo grazie alla Bioshock Colelction.

