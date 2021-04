Demon’s Souls è stato il primo di una serie (non collegata) di videogiochi sviluppati da FromSoftware a cui oggi viene attribuito il nome di Souls o SoulsBorne. Questi giochi sono accomunati e caratterizzati da una difficoltà a tratti disarmante, sfide al limite del possibile e boss fight che faranno droppare (termine utilizzato per indicare l’espressione di abbandonare un gioco) i titoli ai giocatori alle prime armi. Come già detto, Demon’s Souls è colui che ha iniziato tutto, e se ad oggi, al titolo viene attribuita la nomina di ”Souls più difficile”, buona parte del merito va attribuita anche al Fiammeggiante.

Sfruttate bene i consigli di questa guida poichè il Demone in questione è uno dei boss più difficili dell’intero gioco.

Chi è il Fiammeggiante

Demon’S Souls – Come Battere Il Fiammeggiante

Il Fiammeggiante è un Demone potentissimo, dalla forma umanoide e con il viso scheletrico. Può utilizzare il fuoco come arma, è infatti interamente avvolto da questo elemento, e per uno della sua stazza, è anche incredibilmente veloce. Estremamente aggressivo, non si allontanerà da voi fin quando la barra degli HP di uno dei due combattenti non sarà completamente vuota. Nella mitologia del mondo di Demon’s Souls, il Fiammeggiante protegge il tempo dove è rinchiuso il Dio Drago (a cui arriveremo presto), facendo da guardiano al luogo per evitare che l’Arcidemone venga liberato.

Il Fiammeggiante dispone di 4 attacchi:

Pugno Infuocato : un potente attacco frontale effettuato con una sola mano. Può essere parato ma è sconsigliato poichè distrugge quasi completamente la Stamina, rendendo il giocatore vulnerabile ad attacchi successivi. Il consiglio è di posizionarsi alle sue spalle e poi attaccare.

: un potente attacco frontale effettuato con una sola mano. Può essere parato ma è sconsigliato poichè distrugge quasi completamente la Stamina, rendendo il giocatore vulnerabile ad attacchi successivi. Il consiglio è di posizionarsi alle sue spalle e poi attaccare. Spazzata : un colpo di mano molto rapido. Può essere parato, ma se volete schivarlo, rotolate verso i lati.

: un colpo di mano molto rapido. Può essere parato, ma se volete schivarlo, rotolate verso i lati. Balzo : un attacco dove il mostro salta e schianta entrambi i pugni al suolo, imparabile. Prima di effettuare l’attacco, il Fiammeggiante rimane fermo a gridare. Per schivarlo, rotolate in avanti, e dovreste avere anche tempo per effettuare due attacchi.

: un attacco dove il mostro salta e schianta entrambi i pugni al suolo, imparabile. Prima di effettuare l’attacco, il Fiammeggiante rimane fermo a gridare. Per schivarlo, rotolate in avanti, e dovreste avere anche tempo per effettuare due attacchi. Schianto Infuocato: il Demone alza le mani in alto per poi schiantarle al suolo, infliggendo enormi danni. La cosa migliore da fare è schivarlo indietreggiando, ma può anche essere parato nel caso vi dovesse prendere di sorpresa, ma fate attenzione, poiché azzererà la vostra Stamina, lasciandovi vulnerabili.

Una volta che il boss ha meno del 50% dei Punti Vita, le Fiamme che lo avvolgono s’intensificheranno, rendendo più difficile vedere i suoi attacchi. Inoltre sarà più aggressivo e stargli vicino vi farà subire lievi danni da fuoco.

Strategia Melee

Demon’S Souls – Come Battere Il Fiammeggiante

Questo boss è difficile. Andare a testa bassa e attaccare senza strategia farà durare lo scontro meno di una schermata di caricamento – e su PS5 i caricamenti durano appena un secondo. Partiamo dall’equipaggiamento. Bisogna essere agili, quindi con un carico trasportato che vi permetta di schivare rapidamente, il fastroll va benissimo, anche il midroll, mentre con il fatroll non si va da nessuna parte.

Utilizzate uno Scudo che abbia un’alta difesa dal fuoco, come lo Scudo dalle Fiamme Viola che si trova ai Cancelli di Boletaria. Il boss è vulnerabile alla Magia, quindi sfruttate un’arma infusa con la magia grazie alla Cosa Bianca Appicicosa o se avete i parametri giusti, usate le Mani di Dio, che si trovano proprio prima della Nebbia del boss. Questi Caestus sono l’ideale, poichè veloci, consumano poca stamina, e hanno un alto danno magico. Come armatura, la migliore è il set ”Pelle Nera”, ovvero l’equipaggiamento che di base ha la classe Ladro, altrimenti potete trovarlo nella Prigione della Speranze (3-1).

Demon’S Souls – Come Battere Il Fiammeggiante

Ma ora veniamo allo scontro. In generale, affrontatelo frontalmente, è meglio combattere il Fiammeggiante faccia a faccia, poiché spesso, dopo aver attaccato o essere stato colpito, il boss effettua uno scatto all’indietro che fa danno. Standogli davanti si esclude ogni possibilità di subire danni da questo scatto. L’unico momento in cui è consigliato essere alle sue spalle è in seguito a una schivata. State SEMPRE sulla difensiva, e l’unico momento in cui dovete attaccarlo per poterlo fare in sicurezza è in seguito all’attacco ”Balzo”, perché questo impiegherà molto a riprendersi dalla mossa. Quando si presenta l’occasione, non attaccate fino a svuotare la Stamina, questa infatti vi serve nel caso in cui il mostro ricominci a colpire.

Strategia Ranged

Demon’S Souls – Come Battere Il Fiammeggiante

Come già detto, il Fiammeggiante è molto vulnerabile alla Magia (del resto, tutti in Demon’s Souls lo sono). Le opzioni migliori sono Freccia d’Anima e Raggio d’Anima, poichè molto veloci e la velocità è essenziale in questo scontro. Allontanatevi da lui, e sparate appena ne avete occasione, ci vorrà un po’ ma il demone non ha un attacco a distanza, quindi dovreste essere relativamente al sicuro in questo modo. Per ricaricare le magie, portate con voi una buona dose di Spezie, o se avete anche un arco utilizzate le Frecce Magiche.

Se con questi mezzi riuscite a sconfiggere il boss (e sicuramente ci riuscirete), esultate, uno dei più grandi ostacoli di Demon’s Souls è stato superato.