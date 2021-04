Ps Plus Giochi Gratis Aprile 2021

Aprile è un mese abbastanza corposo per gli abbonati al servizio PS Plus amanti dei titoli survival, con due giochi per PS4 e uno in esclusiva sin dal suo lancio su PS5.

DAYS GONE

Titolo survival a tema zombie lanciato nel 2019 come esclusiva PlayStation, non ha avuto un gran successo, principalmente perché non aggiunge niente di realmente innovativo ad un genere ormai saturo. Essenzialmente svolge il compito affidatogli, raggiungendo la sufficienza. Non ottiene però l’eccellenza che i fan del genere ormai si aspettano da un titolo a tema zombie.

Non ci sono caratteristiche capaci di rendere Days Gone un titolo game changing del genere survival zombie: il gioco prende spunto dai grandi della serie e mischia leggermente le carte in tavola ma, sebbene la torta abbia un aspetto diverso, gli ingredienti con cui è preparata sono gli stessi di sempre.

Le orde di zombie sono uno dei unti di forza più scenici di Days Gone, disponibile con PS Plus

La possibilità di poter girare liberamente con la propria moto e di poterla personalizzare, così come di craftare il proprio equipaggiamento danno più profondità al titolo che altrimenti avrebbe ben pochi punti a suo favore. La grafica non grida al miracolo ma fa il suo dovere garantendo una buona immedesimazione nel mondo di gioco.

La possibilità di free roaming con la propria moto e di scappare da vere e proprie orde di zombie rendono comunque il titolo degno di essere provato dagli amanti del genere sopratutto se gratis con PS Plus.

ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR

Il titolo più di nicchia di questo mese promosso da PS Plus, e sequel della Zombie Army Trilogy, spin-off della serie Sniper Elite. Questo nuovo capitolo introduce ambienti più studiati e meno lineari, ma mantiene l’approccio “caciarone” dei suo predecessori. Del resto “zombie” e “nazisti” sono due argomenti molto inflazionati nel mondo dei videogiochi e proprio per questo molti dei titoli che li trattano spesso risultano dei copia incolla o dei giochi arcade che puntano principalmente a un esperienza immediata e poco approfondita, sia in termini di gameplay che di narrativa; ciò detto con le dovute eccezioni ovviamente, vedasi la fantastica saga di Wolfenstein.

Zombie Army 4, nonostante abbia una sua storia principale punta principalmente a dare al giocatore una e una sola cosa, uccidere zombie nazisti, uccidere tanti zombie nazisti. Non aspettatevi stravolgimenti epocali, il titolo continua sul sentiero tracciato dai suoi predecessori, e pertanto si rivolge ai fan della serie.

Titolo e locandina del gioco sono abbastanza autorefernziali

In definitiva il titolo propone un tipo di interazione da portare avanti a cervello spento, per il mero gusto di farlo, le classiche uccisioni ai raggi X della serie principale si fanno più rare essendo il cecchino spesso messo in secondo piano assieme all’approccio stealth, lasciando spazio a bocche di fuoco più veloci e ad un approccio più aggressivo.

Disponibile con PS Plus, è consigliato solo se siete grandi fan dei precedenti titoli.

ODDWORLD: SOULSTORM

Vera chicca del mese promossa su PS Plus, Oddworld: Soulstorm viene rilasciato gratuitamente questo mese con PS Plus solo per i possessori di PS5 con buona pace dei giocatori ancora attivi su PS4, snobbati da tale rilascio. Non è la prima volta che un gioco viene lanciato su una data piattaforma “X” in modo gratuito, basti pensare al recentissimo Outriders rilasciato gratuitamente per i possessori Xbox Gamepass.

Soulstorm è il sequel di Oddworld: New ‘n’ Tasty e ultimo arrivo della storica saga iniziata negli anni 90 su PS1. Survival a scorrimento laterale con nuove meccaniche che ne svecchiano le caratteristiche e riescono a far entrare a testa alta Soulstorm direttamente tra i suoi competitor nel 2021. Stavolta il titolo allargherà enormemente la lore dell’universo di gioco e sarà in generale più cupo e adulto.

Un titolo più maturo quindi, in linea coi tempi. Disponibile con PS Plus, è consigliato a tutti gli amanti del genere e non, per provare con mano l’eredità di una storica pietra miliare PlayStation.