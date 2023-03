Come molti sapranno, è da poco venuto a mancare l’attore, doppiatore e musicista americano Lance Reddick.

Da quanto riferito da TMZ, il corpo è stato ritrovato intorno alle 9:30 nella sua dimora a Studio City, un quartiere di Los Angeles.

La sua scomparsa ha sicuramente sconvolto il mondo del cinema, il principale ma non unico settore in cui il signor Reddick era conosciuto.

Proprio ieri, si parlava degli attori del grande schermo coinvolti nel mondo videoludico, seppur non tutti, dato che una lista completa sarebbe stata fin troppo lunga.

Lance Reddick è conosciuto da tantissimi videogiocatori per i suoi personaggi di rilievo in alcuni titoli famosi. In Horizon Zero Dawn e Horizon Forbbiden West ha inerpretato il ruolo del deuteragonista Sylens, in Destiny 2 è stato la voce del capo dell’Avanguardia Zavala ed infine in Quantum Break ha vestito i panni di Martin Hatch, il CEO della Monarch.

La sua improvvisa morte per cause naturali ha destabilizzato sia il mondo videoludico che quello del cinema. Reddick avrebbe dovuto partecipare al Kelly Clarkson Show per la presentazione di John Wick 4.

Il saluto di Guerrilla Games a Lance Reddick

Guerrilla Games, la software house dietro Horizon Zero Dawn e Horizon Forbbiden West, ha deciso di salutare l’amato attore con una piccola lettera su Twitter e di ringraziarlo per tutto il suo fantastico lavoro.

Dal tweet possiamo evincere che Reddick non è stato solo parte del cast presso Guerrilla. Grazie a Reddick e al suo incredibile talento, la compagnia è riuscita a creare un personaggio unico e degno di nota.

L’attore era considerato ormai parte di Guerrilla e la sua scomparsa ha avuto un grande impatto su tutto il team. La sua saggezza ed il tempo trascorso con gli sviluppatori non sarà assolutamente dimenticata.

La gentilezza di Reddick non verrà dimenticata dal team di Bungie

Anche il team di Bungie è stato sconvolto dalla morte di Reddick e ha deciso di condividere un piccolo pensiero sulla sua scomparsa.

Per il team, Reddick è stata un’iconica presenza, sia nelle scene di Destiny che in persona. L’amore dell’attore per la comunità di Bungie risplende nel personaggio da lui interpretato, il comandante Zavala.

La sua gentilezza ha toccato i cuori del team di Bungie; dire che tutti sentiranno la sua mancanza non è abbastanza per spiegare il sentimento degli sviluppatori.

La saggezza e la bontà di Lance Reddick ha colpito molte persone nel mondo e la comunità videoludica continuerà a ricordarsi di lui grazie ai meravigliosi personaggi che ha interpretato.

Per fortuna, potremo osservare ancora una volta le doti dell’attore sia nel nuovo film, John Wick 4, in arrivo in sala il 24 marzo, sia nella nuova serie di Disney+, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, in uscita entro la fine del 2023.