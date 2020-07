Guida al nuovo dungeon della profezia – Destiny 2

Con l’arrivo della nuova stagione di destiny 2, la “stagione degli arrivi“, una delle principali attività ad essere stata introdotta è il dungeon della profezia, un dungeon completamente free to play, che quindi non necessita l’acquisto del pass stagionale. In questa guida cercherò di spiegarvi nel modo piu’ semplice possibile come portare a termine questo dungeon.

Per avviare il dungeon della profezia sarà necessario aprire il navigatore e cliccare sulla “torre”, da qui nella parte in basso a sinistra potrete avviare l’attività. Mi raccomando, il potere minimo consigliato da avere è di 1040, mentre per il boss sarà di 1060.

Inizio del dungeon

All’inizio del dungeon verremo teletrasportati all’interno della prima zona di combattimento, dove ci verrà data la possibilità di capire la meccanica alla base dell’intero dungeon.

La meccanica in questione è quella delle particelle, esattamente come quelle di azzardo, tuttavia qui ne avremo due tipi diversi, particelle luminose (o light motes) e particelle oscure (o dark motes). Queste particelle verranno rilasciate solo ed esclusivamente dai “cavalieri eco“. Le particelle verranno rilasciate luminose o oscure in base al punto della stanza dove ci troviamo, quindi se siamo in un punto illuminato otterremo delle particelle luminose, altrimenti delle particelle oscure. Bene, ora che sappiamo come funzionano le particelle passiamo al primo step del dungeon.

Il primo step

Nel primo step ci troveremo in una stanza dove a vista ci saranno 2 fasci di luce, uno oscuro e uno luminoso, rispettivamente nero e bianco. Il nostro obbiettivo sarà quello di spegnerli. Per poterlo fare sarà necessario ottenere 5 particelle oscure o 5 particelle luminose, di modo da ottenerne una grande, con questa particella ci basterà recarci al di sopra del fascio di luce e premere il tasto azione, in questo modo il nostro personaggio farà un animazione ed il fascio sparirà. Spenti entrambi i fasci si aprirà la porta alla stanza successiva, nella quale dovremo ripetere le stesse azioni.

Secondo step

Nel secondo step ci ritroveremo ad affrontare il primo boss del dungeon. In questa stanza troveremo nuovamente i fasci di luce da spegnere, ma questa volta saranno ben 4. Questo combattimento sarà ben più arduo del precedente, in quanto la zona sarà più piccola e le zone di luce e ombra cambieranno ogni volta che un fascio viene spento. Una volta spenti tutti e 4 i fasci inzierà dunque la fase di danno. Il boss non risulterà troppo difficile da abbattere, dovrebbe essere facile farlo con una sola fase. Se una sola non vi basta sarà necessario ripetere il procedimento, di modo da avviare una nuova fase di danno.

Terzo step

Nel terzo step ci ritroveremo nel deserto dei nove. A guidarci nel deserto sarà Toland, una piccola luce bianca che si muoverà.

Toland si fermerà in 3 punti con molti nemici, qui sarà necessario uccidere tutti e distruggere le piaghe corrotte. Una volta ripuliti dai nemici tutti e 3 i punti ci verrà mostrata la via da prendere, che porterà a 2 cubi giganti (potremo controllare che effettivamente abbiamo completato lo step guardando in basso a sinistra, se tutto è andato bene leggeremo “la via è aperta”). Uno dei due cubi emetterà una luce e sarà aperto, entriamo in quest’ultimo per poter procedere all’interno del dungeon.

Quarto step

Una volta entrati nel cubo ci ritroveremo davanti a noi Toland, ci basterà avvicinarci a lui per avviare lo step.

Nella stanza troveremo 4 fasci luminosi, ma solo 1 sarà quello giusto da spegnere. Per capire qual è quello corretto basterà vedere al di sopra del fascio di luce, se troviamo Toland volarci sopra allora dovremo spegnere quello. Se non vediamo Toland sopra nessun fascio di luce significa che possiamo spegnerne uno qualsiasi e sarà in qualsiasi caso corretto.

Una volta spento il fascio ci basterà recarci al centro della stanza, qui verremo sollevati da terra, la stanza girerà e verremo rimessi a terra. Una volta che la stanza avrà girato si accenderanno di nuovo 4 fasci di luce, e bisognerà ripetere quello che abbiamo fatto in precedenza.

Fatto questo per 5 volte, alla sesta, una volta messi a terra, vedremo apparire 2 boss, saranno molto semplici da sconfiggere, non serve particolare attenzione. Una volta uccisi e preso il loot basterà uscire dal cubo ed entrare in quello esattamente di fronte per poter avviare il prossimo step.

Quinto step

Questo è uno step prettamente parkour, infatti qui dovremo procedere su dei nastri che potranno essere percorsi a piedi o con l’astore. Alla fine del percorso vedremo un grande teletrasporto, entriamoci e verremo teletrasportati alla boss fight.

Boss fight

La boss fight sarà abbastanza lunga, e richiederà un potere di 1060 per essere completata con scioltezza. All’interno della stanza troveremo 4 fasci di luce, di fronte a questi troveremo degli “eco del kell“.

L’obiettivo sarà quello di spegnere tutti e 4 i fasci per poter entrare nella stanza con il boss e fare danno. Ogni volta che spegneremo un fascio l’eco del kell corrispondete sparirà e nella stanza comparirà un orco abbastanza forte, uccidiamolo e continuiamo a spegnere tutti e 4 i fasci.

Una volta fatto, basterà recarci al centro della stanza e verremo teletrasportati nella stanza del danno.

La stanza sarà molto ampia, con molte piattaforme sospese. Il boss salterà da una pedana all’altra e noi dovremo seguirlo per rimanere sulla piastra adiacente alla sua o al massimo ad una di distanza. Se non rimaniamo su una piastra adiacente o al massimo ad una di distanza otterremo un malus, il quale porterà alla morte se non viene annullato tornando sulle piastre corrette. Attenzione, perchè il boss oltre a spararvi e farvi danno a volte lancerà un portale, che se vi colpirà vi teletrasporterà all’inizio. Per sconfiggere il boss potrebbero essere necessarie fino a 4 fasi di danno, quindi armatevi di pazienza.

Una volta finito il tempo nella stanza danno verrete teletrasportati nuovamente in una stanza con 4 piastre e gli echi del kell, dove dovrete ripetere lo stesso procedimento per poter entrare nella stanza danno.

Cosa ne pensi? Vota ora!

Offerta Bestseller No. 1 The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 Gioco the Last of Us rimasterizzato in 1080p con 60 fps

Il DLC Left Behind uscito il 14 Febbraio 2014

📰 Google News

Segui Hynerd.it anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina! 👍 Facebook

Metti mi piace alla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato!