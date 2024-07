Marvel Snap: Arishem il celestiale!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Giugno: questa sera, martedì 2 Luglio alle ore 21, nuovo orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Arriva finalmente il creatore di coloro che abbiamo visto e imparato a conoscere qui sul nostro gioco preferito. Arishem il celestiale sbarca su Marvel Snap con la convinzione di poter rivoluzionare il gioco con la sua nuova meccanica mai vista prima.

Ma andiamo ad analizzare la carta e capiamo come farà:

Marvel Snap: Arishem

Descrizione:

Arishem (Costo: 7; Potenza: 7) = All'inizio del gioco, +1 Energia massima. Mescola 12 carte a caso nel tuo mazzo.

Allora qui siamo davanti a una nuovissimo tipo di carta, molte nuove uscite hanno effetti simili che richiamano alcuni archetipi di mazzo ma qui possiamo proprio dire che se ne è creato uno nuovo. Arishem è la prima carta costo 7 che dandoti +1 energia massima a inizio partita ti darà poi la possibilità di giocarlo, in più aggiungerà al tuo mazzo 12 carte casuali, questo non sapremo se avrà effetti magari su un possibile mazza con The Collector. In realtà ad oggi ci sono delle combo interessanti ad esempio con Blob e sicuramente con Sersi che credo che sarà la più giocata d'ora in avanti.

Insomma Marvel Snap l'ha sparata molto alta e vediamo come si evolverà il meta gioco!

Ma chi è Arishem?

Arishem il Giudice è un membro dei Celestiali. Cosmiche divinità dello spazio quasi onnipotenti e misteriosi che sono responsabili delle razze terrestri degli Eterni e dei Devianti. Ogni Celestiale si eleva per un altezza di circa 600 metri, e possiedono un potere straordinario che si adatta alla loro statura. Visitando il pianeta Terra ogni qualche migliaio di anni in gruppi noti collettivamente come Schiere per osservare, analizzare, giudicare o esprimere un giudizio sulla Terra e le sue specie. Arishem il Giudice è una figura chiave dei Celestiali, a capo delle varie Schiere che hanno visitato la Terra; vi sono pochi Celestiali che sono sopra di lui per autorità o potere. (Il nuovo Boss di Marvel Snap!)

È Arishem il Giudice che alla fine giudica e decide il verdetto per i pianeti che visitano i Celestiali.

Poteri e abilità

Arishem il Giudice come molti dei Celestiali è un essere divino estremamente potente, in possesso di livelli incalcolabili di resistenza, durata, velocità e proiezione di energia. Enorme di statura, fino a 610 metri di altezza, possiede la capacità di manipolare la realtà, controllo di livelli enormi di energia e di riarrangiare la materia fino a un livello sconosciuto. Può teletrasportare se stessi o grandi oggetti attraverso enormi distanze. Nel raro caso che sia ferito, lui è in grado di rigenerarsi quasi istantaneamente. Arishem è capace di sopportare colpi in grado di sconvolgere la Terra e anche di più, può resistere con facilità a esplosioni e scoppi a livello di bombe nucleari.