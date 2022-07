Destroy All Humans 2: online nuovi trailer

Destroy All Humans 2: Reprobed, remake del fortunato gioco prodotto nel 2006 da THQ Nordic, uscirà quest’estate su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Sequel del remake uscito nel 2020, nel trailer di annuncio si possono vedere delle ampie aree esplorabili e come il gioco sia interamente giocabile in co-op locale a due giocatori con funzionalità split-screen.

Ma non è finita qui…

Il 30 agosto ritroveremo il villain-protagonista Cryptosporidium (meglio conosciuto come Crypto) ritornare sulla Terra negli anni ’60 per del sano divertimento nel distruggere gli esseri umani. In un nuovo trailer pubblicato oggi, i THQ Nordic ci vogliono mostrare tutti i modi in cui sarà possibile farlo.

Sarà possibile diversificare il gameplay con le tantissime armi disponibili nel nuovo remake, di cui alcune già presenti nel titolo precedente. Ecco l’elenco di parte dell’arsenale presentato dal trailer: GastroGun, Meteor Strike, Disintegrator, Dislocator, Burrow Beast, Zap-O-Mantic, Ion Detonator, Free Love, Quantum Deconstructor, Anti-Grav Field, Slurpmaster V8, Sonic Boom, Death Ray e la divertentissima Anal Probe.

È attualmente disponibile una demo su Steam per chi volesse provare il nuovo remake di Destroy All Humans 2 in modo da vedere con i propri occhi il livello di distruzione che Crypto è pronto a portare di nuovo sul pianeta Terra.

Destroy All Humans 2: Reprobed arriverà sulle console next gen e su PC il 30 agosto 2022.