F.i.s.t. Arriva Su Nintendo Switch

È stata ufficialmente rivelata la data di uscita sulla console di casa Nintendo di F.I.S.T. : Forged In The Shadow Torch, il metroidvania 2.5D dieselpunk di Astrolabe Games, Bilibili e TiGames.

Secondo un tweet del publisher, che avrà il compito di distribuire il gioco in scala globale, F.I.S.T : Forged In The Shadow Torch debutterà su Nintendo Switch il 12 Luglio a € 29,99. Per quanto riguarda le versione fisiche, saranno successivamente rilasciate nel terzo trimestre del 2022 come precedentemente annunciato (Versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 comprese).

Rayton, protagonista di F.I.S.T.

Per chi non avesse ancora approfondito la trama del titolo, lasciamo a seguito un breve riassunto di quest’ultima: