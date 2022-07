Kirby: nuovo titolo 2022 per Nintendo Switch

La pallina rosa, ormai diventata mascotte della casa giapponese, arriverà a sorpresa con un nuovo gioco digitale sulle console Nintendo Switch con Kirby’s Dream Buffet.

Per continuare a celebrare il 30° anniversario della pallina rosa, Nintendo non ha fatto aspettare molto l’annuncio del nuovo gioco. Infatti, non è passato molto tempo dall’ultimo Direct né da Kirby E La Terra Perduta, ma a breve sarà disponibile un nuovo gioco sul negozio eShop di Nintendo. È stato già pubblicato il trailer di annuncio.

Il trailer di Kirby’s Dream Buffet

Dal trailer si può vedere come Nintendo sia pronta a sfidare Fall Guys con il nuovo titolo. Sarà possibile giocare in modalità single-player e multiplayer, sia in locale ed online, fino ad un massimo di quattro giocatori in contemporanea che dovranno sfidarsi a colpi di… cibo.

Un’immagine del gioco Kirby’s Dream Buffet

Come si può capire dal titolo, infatti, il tema principale del gioco sarà il cibo. I vari Kirby dovranno sfidarsi in vari minigiochi e in delle divertenti corse per cercare di mangiare più fragole possibili per far crescere così il proprio personaggio e far uscire di pista gli sfidanti.

Non è stato specificato il prezzo ufficiale, ma sappiamo che verrà pubblicato quest’estate sul Nintendo eshop, quindi non si dovrà aspettare molto.