Giorni intensissimi per il reparto marketing dei Marvel Studios: dopo il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, è stato ufficialmente rilasciato anche quello dello speciale di Natale con protagonisti i Guardiani della Galassia.

Confermata anche la data di uscita del film diretto da James Gunn, che verrà rilasciato su Disney Plus il prossimo 25 novembre. Quello dei Guardiani della Galassia sarà la seconda “special presentation” Marvel, dopo Werewolf by Night.

Da sottolineare come poche ore prima della pubblicazione ufficiale il trailer fosse già finito in rete in alta definizione. Considerando che la stessa sorte era toccata ieri al trailer di Ant-Man (di cui trovate qui la nostra analisi), è decisamente da rivedere il reparto sicurezza degli Studios.

Guardiani della Galassia: Holiday Special gli indizi dal trailer

Stando a quanto si vede nel trailer, lo speciale dovrebbe ruotare attorno ai preparativi per il Natale da parte del team. Nebula sottolinea come i Guardiani non abbiano tempo per cose di questo genere, ma Nebula e Drax sono intenzionati a risollevare il morale a Peter, triste per la morte di Gamora (e la fuga della Gamora di Avengers: Endgame).

I due si mettono quindi sulle tracce di Kevin Bacon, con l’attore che interpreterà sé stesso presumibilmente per più di un semplice cameo. Ricordiamo che Bacon rappresenta una sorta di eroe per Star-Lord, che più volte si è dichiarato grande fan di Footloose, film da lui considerato il migliore di sempre e che ha il celebre attore come protagonista.

Confermata anche la presenza, oltre che di Kraglin, Rocket e Groot, anche di Cosmo. Il cane, a cui Maria Bakalova presterà la voce, sarà presente anche in Guardians of The Galaxy vol.3.

A giudicare dalle prime immagini, lo speciale avrà quindi il compito di intrattenere e divertire senza grandi pretese, come è giusto che sia. Il tutto ovviamente in attesa del 5 maggio 2023, per l’attesissimo ritorno dei Guardiani della Galassia sul grande schermo.