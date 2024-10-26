Dragon Ball Daima 1×03, Recensione: che l’avventura abbia inizio

Il terzo episodio di Dragon Ball Daima si addentra nel Regno dei Demoni, un’ambientazione visivamente spettacolare e non stereotipata. Le interazioni tra Goku, Shin e Glorio sono dinamiche e genuine, ed il trio si completa a vicenda. Glorio e Goku ci mostrano un po' d'azione in pieno stile Dragon Ball tra comicità e ottime coreografie.

I primi episodi di Dragon Ball Daima hanno diviso il pubblico, tra chi lo ha amato fin da subito e chi lo ha ritenuto troppo lento e "noioso". Per noi, i primi due episodi hanno richiamato una piacevole nostalgia e sono stati necessari per porre delle basi solide per il futuro della serie.

Adesso, però, è venuto il momento di darci una bella spinta per catapultarci nel Regno dei Demoni e immergerci nel vivo dell'avventura. Scopriamo se il terzo episodio ci è riuscito oppure no.

Esploriamo il Regno dei Demoni

Il terzo episodio di Dragon Ball Daima si addentra nel Regno dei Demoni, un’ambientazione visivamente spettacolare, che ricorda a tratti il pianeta Namecc, ma che lo differenzia per dettagli di non poco conto: esploriamo rapidamente la varietà della flora, della fauna e anche delle architetture del luogo, con una statua gigante di Darbula che mostra un segno di pace.

Tra le altre cose, scopriamo che i villaggi del Regno hanno alberghi e ristoranti molto simili a quelli della Terra, con cibi a noi familiari come gli hamburger.

Indubbiamente il Regno dei Demoni è ricco di pericoli per i visitanti, come i banditi che attaccano i tre protagonisti, ma è interessante notare come questo mondo non venga rappresentato come qualcosa di unicamente oscuro e tetro, come il nome potrebbe far intendere, ma anzi appare per diversi tratti come un posto sereno.

Dragon Ball Daima quindi allontana con questa scelta la rappresentazione univoca del demone come qualcosa di maligno, ma ne crea una sfumatura decisamente più "umana".

Dragon Ball Daima 1x03: Glorio e Goku in azione!

Al contrario dell'episodio precedente, qui Glorio assume tutta un'altra importanza. La sua personalità schietta e risoluta crea un contrasto perfetto con il classico entusiasmo esuberante di Goku e la prudenza di Shin, rendendo le interazioni tra i tre dinamiche e genuine.

In più, è proprio Glorio a donarci i primi scorci di combattimento della serie, facendoci capire in poche e semplici mosse che non è un personaggio da sottovalutare.

Subito dopo di lui, ci pensa Goku a mostrarci di che pasta è fatto: durante una cena in una taverna demoniaca, si lancia in una rissa contro un gruppo di demoni. La scena è una perfetta combinazione di comicità e azione che, come gli scorsi episodi, ci inonda di una gradevolissima nostalgia.