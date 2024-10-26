Agatha All Along, chi è Lady Morte e qual è la sua storia?

La settima puntata di Agatha All Along si è conclusa con una rivelazione: Rio è Lady Morte. Vediamo insieme cosa ci raccontano i fumetti su questo affascinante personaggio.

Creata da Jim Starlin, Lady Morte fa la sua prima apparizione in Captain Marvel n. 26 nel 1973. Il suo ruolo e la sua presenza sono complessi, poiché, più che un villain o un'alleata, è una forza dell'universo Marvel con motivazioni che trascendono il bene e il male.

Esistente sin dal Big Bang, incarna la fine di tutte le cose. Come tale, Lady Morte è spesso ritratta come una figura silenziosa e distaccata, al di sopra delle preoccupazioni mortali, che osserva e giudica il flusso dell’esistenza.

Il rapporto tra Thanos e Lady Morte

Uno degli aspetti più noti di Lady Morte è la sua relazione con il personaggio di Thanos. Il Titano è follemente innamorato di Morte, al punto che tutti i suoi atti di distruzione, compresa la famosa raccolta delle Gemme dell’Infinito, sono motivati dal desiderio di compiacerla.

Ne Il Guanto dell'Infinito, Thanos distrugge metà della popolazione dell'universo proprio per cercare di impressionare Lady Morte e guadagnare il suo favore. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, Morte si dimostra indifferente.

E poi c'è Deadpool

Sebbene Thanos sia il personaggio con cui è più frequentemente associata, Morte ha interagito con altri personaggi Marvel. Deadpool, ad esempio, è molto stimato da lei, tanto da ritenerlo superiore a Thanos.

Agatha All Along introduce Lady Morte nel MCU

Nonostante non ci siano storie canoniche in cui Agatha e Lady Morte interagiscano direttamente, l’associazione tra stregoneria e morte è comune nel mondo Marvel. Nella serie WandaVision, vediamo Agatha esplorare la magia oscura e il controllo sulla vita e la morte.

Questa connessione alla magia nera e all’oscurità fa di Agatha una figura affascinante, che potrebbe idealmente essere attirata dalla potenza rappresentata da Lady Morte.

Nei fumetti, la magia di Agatha la rende capace di manipolare le forze vitali, suggerendo che il suo interesse verso la morte (intesa come concetto o entità) potrebbe avere radici profonde.

Nella serie, come abbiamo visto nel settimo episodio, Agatha sapeva che Rio è la Morte e pare proprio per questo che sia stata attratta da lei a livello romantico.