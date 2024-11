Dopo un quinto episodio che metteva fine al prologo (qui per leggere la nostra recensione), Dragon Ball Daima aveva bisogno di un sesto episodio memorabile, e così è stato. L’episodio 6, intitolato “Lightning”, segna un punto di svolta importante per la serie e dimostra che era solo questione di tempo perché la serie entrasse nel vivo dell'avventura, offrendo il miglior episodio della serie fino ad ora.

Altre sottotrame, ma ben fatte

Come ci aveva lasciati lo scorso episodio di Dragon Ball Daima, l'eccessivo carico portato da Panzy sulla navicella la fa tornare a terra. Questo ostacolo, risolto rapidamente, si trasforma in un’occasione per approfondire i legami tra i personaggi e introdurre ulteriori dettagli.

Parallelamente, vediamo un breve aggiornamento sui personaggi della Terra, come Vegeta e Piccolo, impegnati nei preparativi per la loro avventura nella Dimensione Demoniaca. Sebbene non aggiunga molto alla trama, ci ricorda che ci sono anche loro e che prima o poi arriveranno.

Goku vs Glorio e il minotauro, l'essenza di Dragon Ball

Il momento clou dell’episodio è senza dubbio il combattimento tra Goku e Glorio, che nasce in modo esilarante, nonché da una discussione su chi debba affrontare un Minotauro che vorrebbe mangiarli. In perfetto stile Dragon Ball, questo mostro grande e grosso si rivela presto un personaggio dalla spigliata ed efficace vena comica.

Una scena dal sesto episodio della serie, Dragon Ball Daima.

La battaglia tra Goku e Glorio, invece, è pura celebrazione dell'altro lato della medaglia che ha sempre caratterizzato l'anime, i combattimenti. Gli attacchi elettrici di Glorio e le difese di Goku sono coreografati in modo impeccabile, con animazioni che richiamano i momenti più iconici di Dragon Ball Z.

Dragon Ball Daima 1x06 e i colori di Glorio

L’episodio aggiunge complessità al personaggio di Glorio, il cui ruolo rimane ambiguo. Le sue interazioni con il misterioso Dr. Arinsu suggeriscono un legame con i villain, ma il suo comportamento lascia spazio a dubbi. Questa incertezza, accompagnata da piccoli dettagli visivi e colori intensi, aggiunge tensione alla narrazione e curiosità verso la sua posizione.

Una scena dal sesto episodio della serie, Dragon Ball Daima.

Inoltre, la stizza nei confronti di Goku, che dà vita poi al combattimento tra i due, mostra il personaggio sotto una luce diversa. Mosso quasi da invidia, Glorio non è poi cosi calmo e apatico come vuole dare a vedere. La sua maschera pian piano sta cadendo.

Panzy, il collante di un gruppo equilibrato

Panzy si conferma un personaggio fondamentale per il gruppo. La sua vivacità e il suo entusiasmo bilanciano le personalità più serie di Shin e Glorio, creando un gruppo dinamico e divertente. Inoltre, interessante il dettaglio dei Collari Magici, un simbolo di oppressione nella Terza Dimensione Demoniaca, che colpiscono persino membri della nobiltà come Panzy.

Per mix di comicità, combattimenti animati in modo impeccabile e piccoli dettagli visivi e non, il sesto episodio di Dragon Ball Daima è, secondo noi, il migliore della serie fin qui.