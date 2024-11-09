Dragon Ball Daima 1×05, Recensione: alcuni dubbi prendono forma?

Continuano gli episodi di Dragon Ball Daima, continuano i pareri contrastanti dei fan, tra chi lo ama e chi lo ritiene noioso. Indubbiamente la serie se la sta prendendo con comodo, ma questo fin qui non ha tolto nulla ad un prologo che in realtà ci ha fatto tornare, anche noi, per un attimo bambini, con un senso di nostalgia per le prime serie di Dragon Ball e della sua essenza originaria.

Nell'episodio 5 di Dragon Ball DAIMA, intitolato "Panzy", Goku e il suo gruppo avanzano verso il castello del Terzo Mondo Demoniaco grazie a una nuova alleata, Panzy, una principessa dallo spirito libero interpretata da Ai Fairouz. La missione del gruppo è salvare Dende, ma il viaggio è pieno di sorprese, alcune piacevoli e altre meno.

Dragon Ball Daima 1x05: Panzy si unisce al gruppo

La puntata si apre con l'incontro tra Panzy e il gruppo. Nonostante il disappunto di Glorio, Panzy decide di unirsi alla spedizione verso il castello del Re Demone. Aperta e diretta nei confronti del gruppo, riesce a guadagnarsi rapidamente la simpatia di Goku e di Kaiohshin, pur non rinunciando a porre domande scomode che infastidiscono sospettosamente Glorio.

La puntata introduce Panzy in modo naturale, svelando progressivamente i suoi interessi, come la passione per le macchine, e accennando al suo passato. La scoperta più sorprendente avviene quando il gruppo raggiunge il castello: Panzy si rivela essere la principessa del Terzo Mondo Demoniaco, spiegando così la sua sicurezza e l’accoglienza rispettosa dei soldati del castello.

Nel momento culminante dell'episodio, il gruppo incontra il Re Demone. Inizialmente la sua figura appare minacciosa, ma poi il sovrano si rivela sorprendentemente amichevole. Convinto ad aiutare il gruppo, concede loro un aereo e rifornimenti, ma, dubbioso delle abilità di Goku, chiede di vedere una dimostrazione di forza.

Questa scena porta Goku a scontrarsi in allenamento con i veterani del Re. Il combattimento mostra quanto Goku stia imparando a sfruttare la sua statura ridotta, culminando in un breve ma intenso scorcio della trasformazione in Super Saiyan.

Infine, il gruppo riparte con Panzy che, grazie alle sue competenze meccaniche, si unisce ufficialmente alla squadra. Tuttavia, il volo viene bruscamente interrotto quando l’aereo, sovraccaricato, comincia a precipitare, concludendo l’episodio in modo inaspettato.

La conclusione del prologo?

Il quinto episodio di Dragon Ball Daima sembra essere uno spartiacque per il futuro della serie: il prologo sembra essere finalmente finito e la nuova avventura adesso deve entrare nel vivo. Il tempismo è straordinariamente ordinato anche a livello "numerico", visto che siamo letteralmente al 25% della serie, il quinto episodio su 20.

La puntata in sé è ottima, con un buonissimo ritmo che spazia dagli interessanti dialoghi per presentare il nuovo personaggio, Panzy, alla breve ma intensa azione di Goku contro i veterani del Re del Terzo Regno Demoniaco, condita dallo splendido design e animazione. Le interazioni e le dinamiche del gruppo continuano ad essere naturali e molto spontanee, anche con l'aggiunta di questo nuovo personaggio.

Peccato per il finale di episodio che guasta un po' quella soddisfazione del vedere l'avventura entrare nel vivo. Dopo aver recuperato la navicella e aver salutato il Regno, i nostri eroi finalmente partono, ma neanche il tempo di dirlo che il motore della nave subisce un guasto a causa del peso e vediamo il gruppo schiantarsi al suolo. Dopo i primi cinque episodi, e soprattutto dopo come era andato quest'ultimo, non ci aspettavamo questo passo indietro, con il gruppo che adesso è nuovamente senza una navicella e con, in pratica, un nulla di fatto. I dubbi dei fan ora si faranno più concreti.