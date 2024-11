Arcane 2 (Atto 2), Recensione: gioie e dolori!

È uscito il secondo atto di Arcane 2 e noi eravamo in pole-position per goderci lo spettacolo, non potevamo perdercelo neanche per sbaglio e direi che non ne siamo rimasti delusi. Questo secondo atto si è rivelato più introspettivo del primo, con alcune scelte fatte dai personaggi che ci hanno lasciato l'amaro in bocca.

Ancora non ci crediamo! Molte teorie sono state smontate con dei risvolti di trama assolutamente da capogiro e tutto quello che abbiamo visto nel primo atto ha subito un'evoluzione inaspettata. Nuove domande e nuove risposte, tutto in questo articolo su Arcane 2, Atto 2!

Risvolti inaspettati

Dall'episodio 3 al 4 passa del tempo, non viene specificato quanto ma si potrebbe ipotizzare qualche settimana/massimo un mese. Nel mentre i muri vengono innalzati ai confini di Piltover per impedire ai rivoluzionari di entrare.

Dato che in questo mese è comparso un nuovo movimento di Zaun che glorifica Jinx e la elegge come la paladina della rivoluzione dei bassifondi, facendo del blu il colore predominante. Infatti si vedrà il secondo in comando della comandante Medarda (a cui hanno dato finalmente un nome e una voce) mentre scoprirà una ragazza dai capelli blu che cercava di entrare in città. Tutto sventato però da Isha che si spaccerà per Jinx creando il caos e alimentando i cuori della gente.

Sarà Isha a farlo perché in realtà Jinx non ne vuole sapere niente di rivolte, lei vorrebbe solo passare il tempo con la sua sorellina acquisita, ma proprio mentre a Zaun avviene un raduno davanti alla statua di Vander i noxiani arrivano e arrestano tutti tra cui la piccola Isha e il medico Singed (colui che nelle scorse puntate abbiamo visto lavorare a una sorta di bestia imbottita di Shimmer). Sevika, ferita e preoccupata chiederà a Jinx un aiuto per liberare il popolo.

Dopo aver liberato i prigionieri ed essere stati attaccati dalla bestia liberata da Singed, Jinx va a cercare VI che nel frattempo si è tinta i capelli di nero e ha fatto quello che le riusciva meglio, ovvero combattere, in un'arena clandestina ovviamente. Grazie alle due si verrà a scoprire la verità sulla bestia, che diventerà bisognosa del loro aiuto e le riunirà come una famiglia.

Nel frattempo Caitlyn viene sempre di più a contatto con le leggi della guerra di Ambessa che cercherà di manipolarla fino all'ultimo istante. Ma la piccola Medarda invece? Beh ovviamente è ancora viva ma si ritrova rinchiusa nella prigione della Rosa nera da cui cercherà di uscire.

Jayce invece riesce a uscire dalla dimensione in cui era finito dopo essere entrato in contatto con l'Arcane e scoperta la nuova natura di Viktor parte per fermarlo. (E in tutto questo Ekko e Heimerdinger?).

Finale esplosivo con un combattimento nell'accampamento da Viktor tra le due fazioni, con tante lacrime e tanti rimpianti, ma non voglio fare troppi spoiler.

Jayce in Arcane 2, Atto 2.

Cambi di rotta

Una cosa che si può dire per certo è che Arcane non sembra avere difetti per quanto riguarda la scrittura dei personaggi. Le loro decisioni non sono mai né banali né scontate e soprattutto sono sempre in linea coi personaggi.

VI che perde la rotta, Jinx che decide di nascondersi e Caytlin che sprofonda sempre di più in dei giochi politici marci e corrotti portati avanti da Ambessa per una sua personale crociata dove porterà tutti a fondo con se pur di ritrovare sua figlia. Abbiamo anche scoperto il perché Singed ha condotto quegli esperimenti e in fondo stava facendo quello che avremmo fatto tutti.

Ci sono ancora tante domande per l'ultimo atto: perché Jayce ha fatto quello che ha fatto? La bestia è davvero morta? Dove sono finiti Ekko ed Heimerdinger? Ne abbiamo ancora da vedere!

Arcane 2, Atto 2: un atto esplosivo

Alla fine di questo atto di Arcane molte cose ancora sono da chiarire ma solo per il sesto episodio si merita un 10 pieno per diversi motivi. È stato un'altalena di emozioni che ha colpito il cuore di tutti.

Animato ancora una volta alla perfezione senza sbavature di alcun tipo e a nostro parere sono stati anche eccezionali nei giochi di luci ed ombre dati dai vari scenari, si passa dal cupo della camera di VI, simbolo della sua discesa verso l'oblio mentale a una Zaun più illuminata e accesa che mai, simbolo che la gente ha trovato il suo faro di speranza in mezzo all'oscurità!

VI in Arcane 2, Atto 2.