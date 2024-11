L’episodio 7 di Dragon Ball DAIMA , intitolato “Collare,” porta avanti la trama con nuovi (pochi) sviluppi e momenti di approfondimento dei personaggi , preparando il terreno per il primo grande scontro della serie . Il sesto episodio rimane finora il migliore , ma la settima puntata, palesemente di passaggio in direzione della prossima, fa comunque il suo dovere, bilanciando bene azione, emozione e progressione narrativa , lasciando i fan con un hype spropositato in vista di settimana prossima.

Goku, già ricercato dalla polizia, lascia gestire la situazione a Shin e Glorio , che finiscono per combattere e vincere. Seppur breve, la sequenza di combattimento mette in evidenza le abilità dei due personaggi , con alcune scelte tecniche molto interessanti anche dal punto di vista visivo.

Uno dei momenti più significativi dell’episodio è quando Shin esamina il collare di Panzy e scopre che è un dispositivo creato dal suo stesso popolo. Conoscendo un incantesimo per rimuoverlo, Shin libera Panzy , creando anche un forte legame emotivo tra i due personaggi . Per l'occasione, scopriamo anche il vero nome di Shin, Nahare .

L’episodio 7 di Dragon Ball DAIMA, seppur funga da collante verso il prossimo futuro, riesce a mescolare azione, momenti di crescita personale e progressi nella trama, preparando il terreno per la prima vera battaglia della serie. L'attesa è alta non solo per lo scontro in sé, ma anche per la possibile riunione con gli altri eroi della Terra ed il possibile passaggio al Secondo Regno Demoniaco.