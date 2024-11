Dragon Ball Daima, Episodio 7: Data di Uscita, Orario e Dove Guardarlo

L’attesissimo episodio 7 di Dragon Ball Daima promette di portare nuove emozioni nel viaggio di Goku attraverso il Regno dei Demoni. Dopo un fantastico sesto episodio, che senza dubbio è stato il migliore della serie finora ( qui per leggere la nostra recensione ), l'episodio 7 sarà disponibile il 22 novembre 2024 su Crunchyroll e il 26 novembre 2024 su Netflix, con orari di uscita variabili a seconda del fuso orario.

Dopo l’incidente avuto con la navicella, il gruppo ha trovato rifugio in una caverna, dove tensioni e sospetti hanno iniziato a emergere . Tra questi, abbiamo visto Glorio comunicare con Arinsu, sua alleata nascosta, alimentando i sospetti di Shin.

La notte è stata interrotta da un minotauro affamato, ma indispettito dall'atteggiamento di Goku, Glorio lo sfida per capire chi è davvero il più forte tra i due. Il combattimento è stato spettacolare, con Goku che per la prima volta si è trasformato in Super Sayan da quando è tornato bambino. Intanto, sulla Terra, Vegeta, Piccolo e Kibito si sono imbarcati verso il Regno dei Demoni, ma il loro viaggio è stato interrotto da un malfunzionamento dell’astronave.