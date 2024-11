Lady Gaga entra nel cast di Mercoledì: che ruolo avrà?

Subito dopo l’uscita della serie, i social media sono stati invasi da video ispirati al celebre balletto di Mercoledì Addams sulle note di Bloody Mary, una canzone del 2011 di Lady Gaga tratta dall’album Born This Way. Il brano, pur non essendo parte della colonna sonora originale, è diventato un fenomeno virale grazie alla sua perfetta sintonia con le enigmatiche movenze della protagonista. Persino Lady Gaga si è unita al trend, pubblicando un video sui suoi canali social in cui interpreta il balletto, contribuendo a rendere il fenomeno ancora più globale.