“Tamagami”, l’episodio 8 di Dragon Ball DAIMA, segna un punto di svolta per la serie con un duello spettacolare tra Goku e uno dei tre Tamagami, ma non solo. Tra colpi di scena e rivelazioni che arricchiscono la lore del franchise, "Tamagami" non è solo il migliore episodio della serie fin qui, ma è anche l'esempio lampante di come si possono costruire, narrativamente parlando, 20 minuti impeccabili.

Il primo vero scontro di Dragon Ball Daima è spettacolare

L’episodio inizia proprio dove il precedente, “Collar,” si era interrotto: con Goku pronto a scontrarsi con il primo dei temibili Tamagami per conquistare una delle tre Sfera del Drago. Le coreografie dei combattimenti sono straordinarie, chiarissime ed intense, con i due personaggi che in pochi minuti danno dimostrazione di tutte le loro abilità.

Il climax della battaglia arriva con una spettacolare trasformazione in Super Saiyan di Goku, seguita da una delle più classiche delle Kamehameha. Sì, niente di nuovo, solo un grande classico intramontabile che, grazie ad un'animazione coinvolgente, continua ad entusiasmare generazioni.

Goku contro Tamagami in una scena dell'episodio 8 di Dragon Ball Daima.

Vinta la battaglia "fisica" con il Tamagami, arriva la prima sorpresa della puntata: per ottenere la Sfera del Drago non basta vincere lo scontro, ma bisogna anche risolvere una sorta di indovinello. Non sappiamo se per ogni Tamagami sarà diverso, ma in questo caso Goku ha dovuto individuare la Sfera con il cosiddetto "gioco dei tre bicchieri". Una novità simpatica ed apprezzata, che spezza intelligentemente il ritmo di un episodio denso di contenuti.

Rivelazioni che stravolgono passato e futuro dell'intera serie

Oltre al combattimento, l’episodio fa luce su Arinsu, un personaggio fin qui enigmatico che ha finalmente svelato il suo piano per diventare la Suprema Demone del Regno Oscuro. La sua rivelazione più sorprendente riguarda Majin Buu: non solo possiede un frammento del suo corpo, preso direttamente ai tempi di Dragon Ball Z, ma rivela che Bibidi non è stato il vero creatore di Buu.

Arinsu in una scena dell'episodio 8 di Dragon Ball Daima.

Si scopre quindi che è stata una potente strega demoniaca a crearlo, la stessa che ora collabora con Arinsu per dare vita ad un nuovo Buu ancora più forte e, soprattutto, più controllabile. Questo non solo stravolge alcune convinzioni fondate in Dragon Ball Z, ma prepara il terreno per un futuro che si preannuncia tanto inaspettato quanto folle.