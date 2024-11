Arcane 2 (Atto 3), Recensione: un finale da lacrime

Anche se questo mondo sembra avere tutti i presupposti per far vivere una vita serena e splendida ai due, il senso di amicizia nei confronti di chi si sono lasciati indietro è troppo forte e riescono a far partire la macchina che sembra poterli portare a casa. In tutto questo ci viene mostrato il percorso di Jayce in un altro mondo distorto in cui sembra che l'Arcane abbia preso il controllo di tutto e dove sembra non esistano più forme di vita. Così assistiamo alla sua trasformazione e al suo ritorno a casa, capendo perché abbia attentato alla vita di Victor in seguito.