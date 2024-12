Dragon Ball Daima, Episodio 9: Data di Uscita, Orario e Dove Guardarlo

Nell’episodio 8 di Dragon Ball Daima, i fan hanno assistito ad una spettacolare lotta tra Goku e il Tamagami Numero 3 . Dopo tanto tempo abbiamo rivisto una Kamehameha degna di questo nome ed una trasformazione in Super Saiyan graficamente eccezionale.

La vittoria di Goku, però, non si è limitata alla sola forza bruta: il Tamagami ha messo alla prova l'eroe con un gioco d’astuzia, che potremmo definire come "il gioco delle tre carte", ma il Saiyan è riuscito a mantenere alta la concentrazione e a ottenere la Sfera del Drago .

L’episodio ha anche introdotto un importante sviluppo per l'intero universo di Dragon Ball . Contrariamente a quanto si credeva, Buu non sarebbe stato creato da Bibidi, ma da una strega che ora collabora con Arinsu e che ora sta lavorando a un nuovo Majin, utilizzando un frammento del Buu originale.

I piani di Arinsu sono quindi due: prendersi il Regno Demoniaco grazie ad un nuovo e più controllabile Majin Buu, oppure farlo attraverso le Sfere del Drago che Goku, inconsapevolmente, sta raccogliendo per lei .

L’episodio 9 di Dragon Ball Daima, intitolato "Ladri", vedrà il gruppo di Goku affrontare un nuovo ostacolo: una banda di ladri intenzionata a rubare la Sfera del Drago appena conquistata . La preview non rivela molti dettagli, ma suggerisce che questi ladri siano ben organizzati e informati.

Nonostante i Tamagami siano avversari temuti in tutto il Regno dei Demoni, sembra che la disperazione o la sete di potere abbiano spinto questi ladri a tentare l’impossibile. Con il viaggio verso il Secondo Mondo dei Demoni in corso, è probabile che questa battaglia offra uno sguardo su nuovi ambienti e personaggi .

L’episodio sarà disponibile su Crunchyroll venerdì 6 dicembre 2024, mentre su Netflix uscirà il venerdì della settimana successiva. L'orario varia in base al fuso orario, ma per quello che ci interessa, in Italia dovrebbe uscire alle 17:45.