Il dodicesimo episodio di Dragon Ball Daima è la lettera d'amore definitiva per il principe dei Sayan. L’episodio 12, intitolato “True Strength”, mette Vegeta al centro dell’azione con una trasformazione attesa da decenni: il tanto desiderato Super Saiyan 3.

Goku fin qui ha rubato la scena della saga, ponendosi come protagonista assoluto, sia per quel che riguarda l'azione che per quel che riguarda il minutaggio in generale, molto scarno per gli altri famosi eroi. Ma è proprio nel momento del bisogno che Dragon Ball Daima sorprende con un episodio che accantona Kakarot a favore del principe dei Saiyan.

Vegeta, questo è il tuo momento

Vegeta ha spesso subito un trattamento ingiusto nel franchise di Dragon Ball, rimanendo all’ombra di Goku nonostante il suo fascino e il suo carisma. Tuttavia, “True Strength” cambia finalmente le carte in tavola. Dopo una lotta intensa contro il Tamagami Numero Due e il Kraken, Vegeta, spinto al limite, sblocca il Super Saiyan 3 in una scena epica che combina animazioni e coreografie di combattimento spettacolari.

La lotta con il Tamagami è dinamica, con un saggio e innovativo utilizzo dei colori nell'animazione, in particolare quando Vegeta si trasforma. La vivacità dello scontro rende storico questo momento, dove il principe dei Saiyan torna sul trono che gli spetta, superando un Goku che non può fare altro che restare fermo a guardare.

Vegeta Super Saiyan 3 in una scena di Dragon Ball Daima 1x12.

Il tanto atteso Super Saiyan 3

Il Super Saiyan 3 di Vegeta è un’aggiunta emozionante e controversa alla storia canonica di Dragon Ball. Per anni, i fan si sono chiesti perché Vegeta non avesse mai raggiunto questa forma, nonostante il salto diretto al Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT.

Ora, con questa trasformazione, DAIMA colma una lacuna storica, sebbene crei qualche incongruenza narrativa con gli eventi di Dragon Ball Super. Tuttavia, queste discrepanze passano in secondo piano di fronte alla soddisfazione di vedere Vegeta in uno dei suoi momenti più gloriosi dell'intero franchise.

Dragon Ball Daima 1x12, non solo Vegeta: Majin Duu vs Tamagami

Mentre Vegeta affronta il Tamagami Numero Due, l’episodio dedica anche tempo a un altro scontro significativo: quello tra Majin Duu e il Tamagami Numero Uno. La battaglia di Duu è ricca di trovate creative e ironiche, perfettamente in linea con il personaggio e con la saga. In un momento particolarmente esilarante, Duu si rifiuta di combattere fino a che Majin Kuu non gli offre del cioccolato, ricordandoci con affetto il Majin Buu di Dragon Ball Z.

Majin Duu in una scena di Dragon Ball Daima 1x12.

Durante l'episodio abbiamo poi il ritorno delle prove di abilità "intellettuali" richieste dai Tamagami per ottenere le Sfere del Drago del Regno dei Demoni. Queste sfide non sono solo in un piacevole e classico stile Dragon Ball, ma ci danno anche indizi interessanti sui personaggi che le svolgono: in questo episodio abbiamo capito infatti che Majin Kuu non sarà certamente forte come il fratello Duu, ma è molto più intelligente di lui, tanto da completare la sfida al suo posto, e i due sembrano completarsi.

Il futuro di Dragon Ball Daima

Con tutte le Sfere del Drago del Regno dei Demoni ora nelle mani dei protagonisti, Dragon Ball DAIMA sembra pronto a cambiare marcia. L’eliminazione di tutti i Tamagami apre la strada a nuove sfide, tra cui un probabile scontro con Majin Duu, che si dimostra un avversario più interessante e imprevedibile dei suoi predecessori. Inoltre, l’episodio prepara il terreno per un ritorno alla trama principale legata a Dende e alla lotta contro Gomah e Degesu, i veri antagonisti della serie.