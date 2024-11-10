Dragon Ball Daima, Episodio 6: Data di Uscita, Orario e Dove Guardarlo

Dragon Ball Daima sembra essersi finalmente proiettato nel vivo dell'avventura dopo il quinto episodio (qui per leggere la recensione): il gruppo guidato da Goku si è avventurato nel Terzo Regno Demoniaco, dove a loro si è unita Panzy, rivelatasi essere il principe del castello di Kaldan. Grazie alla sua presenza, i protagonisti hanno potuto incontrare il Re. Tuttavia, Shin inizia a notare delle incongruenze nelle informazioni fornite inizialmente da Glorio, lasciando presagire nuovi colpi di scena.

Dragon Ball Daima, quando e a che ora esce l'episodio 6?

L'episodio 6 di Dragon Ball Daima sarà trasmesso venerdì 15 novembre 2024 alle 23:40 JST. Poiché l’episodio sarà distribuito in simulcast, la data rimarrà la stessa in tutte le regioni, ma gli orari variano in base al fuso orario. In Italia, l'episodio uscirà alle 16:40.

Dove vedere l’Episodio 6 di Dragon Ball Daima?

L’episodio sarà disponibile in streaming su Crunchyroll il 15 novembre, mentre per Netflix, come successo per gli episodi precedenti, sarà disponibile anche in versione doppiata in inglese, ma solo dalla settimana successiva.