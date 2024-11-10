Fallout: Macaulay Culkin entra nel cast della seconda stagione

Macaulay Culkin, celebre per Mamma ho perso l'aereo, ma che abbiamo visto anche di recente in American Horror Story, si unirà al cast della seconda stagione di Fallout, la serie di Prime Video ispirata al celebre videogioco post-apocalittico di Bethesda. Culkin interpreterà un "genio pazzo", un personaggio tendenzialmente originale creato per la serie che arricchirà ulteriormente il mondo distopico della storia.

Macaulay Culkin e la sfida "Scienziato Pazzo" di Fallout

Infatti, Scienziato pazzo è una delle sfide di Fallout: New Vegas. Potrebbe quindi Culkin incarnare questa sfida (nel gioco consiste essere nel ruolo di una scienziato pazzo che crea ibridi tra macchine e animali). Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono anche il ritorno di protagonisti della prima stagione come Walton Goggins (il Ghoul), Ella Purnell (Lucy) e Aaron Moten (Maximus), i quali continueranno le loro storie in un mondo devastato dalla guerra nucleare.

Dovremo ancora aspettare molto per la seconda stagione di Fallout, intanto per colmare l'attesa serie tv-videogiochi, potete fare un rewatch della prima stagione, o aspettare The Last of us 2, in arrivo nel 2025.