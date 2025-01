Squid Game 2: la spiegazione di un finale problematico

Il finale della seconda stagione di Squid Game si conclude con un colpo di scena drammatico e tragico. Attenzione, seguiranno spoiler! (Per la nostra recensione senza spoiler, cliccate qui).

Seong Gi-hun, determinato a porre fine ai giochi mortali, organizza una ribellione insieme ad alcuni alleati tra i partecipanti. Tuttavia, il loro tentativo fallisce a causa di un tradimento interno: Hwang In-ho, noto come il Front Man, si infiltra tra i giocatori fingendosi uno di loro per sabotare la rivolta. Nel momento cruciale, In-ho rivela la sua vera identità e uccide Jung-bae, il migliore amico di Gi-hun, sotto i suoi occhi. La stagione si conclude con Gi-hun catturato e devastato dalla perdita, mentre i giochi continuano sotto il controllo del Front Man.

Una scena dalla serie tv, Squid Game 2.

Squid Game 2, un finale criticato

Un aspetto criticato del finale della seconda stagione di Squid Game è il fatto che Seong Gi-hun, nonostante tutto ciò che ha vissuto, non si accorga che il nuovo "001" sia il traditore. Questo risulta assurdo, considerando che un tradimento simile da parte del primo "001" (Oh Il-nam) è stato un elemento centrale della prima stagione. La rivelazione del ruolo di Oh Il-nam come mente dietro i giochi era stata ampiamente anticipata dagli spettatori, rendendo la mancata intuizione di Gi-hun in questa stagione una pecca significativa: sembra che il personaggio non abbia imparato moto dalla sua esperienza precedente, lasciando una sensazione di frustrazione per la mancanza di sviluppo del protagonista.

Inoltre, questo finale di stagione sembra più un finale da singolo episodio, mettendo in evidenza le criticità di quella che, con ogni probabilità doveva essere un'unica stagione conclusiva, e non due. Una mossa di marketing non nuova a Netflix, che in più di un'occasione ha sacrificato la linearità nel percorso di una serie a favore di un maggiore hype per il suo continuo.