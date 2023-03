Indice dei contenuti Quando uscirà Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4?

Dopo la parentesi ruolistica che il brand aveva preso, la saga di Akira Toriyama torna a riabbracciare la sua storica veste di picchiaduro. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 è stato annunciato da Bandai Namco tramite un teaser trailer durante le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour. La saga, lanciata originariamente all’epoca di PlayStation 2, ha da sempre occupato un posto speciale nei cuori dei videogiocatori di tutto il mondo grazie alla sua rigiocabilità quasi infinita ed i suoi combattimenti entusiasmanti.

Il trailer di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 (la numerazione è provvisoria in quanto non conosciamo ancora con certezza il nome del titolo) mostra una serie di sequenze di gioco prese direttamente dal primo capitolo della saga, il tutto proiettato su un televisore a tubo catodico. Tra onde energetiche e colpi dirompenti, ecco che il protagonista Goku si cimenta in una sfavillante trasformazione, che lo porterà ad assumere la forma Super Saiyan Blue.

Sfruttando proprio la primissima trasformazione in Super Sayan, il trailer catapulta i giocatori in quello che sarà il nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. La comparsa del Super Sayan Blue apre le strade ad un nuovo comparto grafico, decisamente più in linea con le opere odierne. La grafica accattivante e la fluidità delle sequenze animate alimentano gli animi dei giocatori di tutto il mondo, i quali non vedono già l’ora di mettere le mani su questo nuovo titolo.

Quando uscirà Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4?

Al momento non conosciamo ancora la finestra di lancio del nuovo episodio della saga di Budokai Tenkaichi, ma è possibile che Bandai Namco possa annunciare ulteriori informazioni nel corso di quest’estate in vista di eventi quali la Gamescom, l’E3, la Summer Game Fest e sopratutto l’EVO 2023. Rimane comunque improbabile un’uscita programmata entro il 2023, dato che la casa nipponica è attualmente impegnata con i lavori di rifinitura di Tekken 8, altro attesissimo picchiaduro che arriverà quest’anno. Proprio per queste ragioni, il prossimo capitolo della saga di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi potrebbe sbarcare sugli scaffali nel 2024.