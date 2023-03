Capsula prime lol 2023: ecco cosa conterrà

Confermata anche per il 2023 la collaborazione tra Amazon Prime e Riot per la capsula in regalo ogni mese.

Dopo un periodo dove i giocatori di League of Legends hanno pensato di non ricevere più la capsula gratuita tramite Amazon Prime Gaming in questi giorni è trapelata la notizia del proseguo della collaborazione di Riot e Amazon.

Giocando su PBE, il server di LoL in cui è possibile provare in anteprima contenuti futuri che non sono stati ancora introdotti nel gioco, il data miner Julex Gameplays ha trovato alcuni file che fanno riferimento alla Capsula mensile di Prime Gaming. Ma oltre a rilevare questa informazione ha trovato anche il contenuto di queste capsule.

Questi sono i dati sui contenuti estratti da Julex Gameplays per la capsule Prime Gaming 2023:

RP

Skin epica permanente

4 frammenti campione casuali

Potenziamento XP di 30 giorni

2x Serie 1 Eterni

Essenze arancio

Campione permanente

Ward Skin permanente

2023 Prime Gaming Capsule (no description)



(no more Mythic Essence) pic.twitter.com/Jb9ac8oaaa — Julex Gameplays (@Julex_Gameplays) March 1, 2023

Sembra che Riot si sbarazzerà dell’essenza mitica, sostituendola invece con un campione permanente e una Ward skin. Inoltre, non dice quanti RP riceveranno i giocatori, quindi forse Riot riporterà l’RP a 650 come era all’inizio del 2022 specialmente dopo le polemiche per essere scesi a 350.

La skin epica permanente avrà un valore che parte da 1350 RP a salire, invece, non si sa il numero di essenze arancioni che verranno date.

Una data ufficiale di uscita non si sa ancora. Si spera marzo dato che queste informazioni sono trapelate in PBE con il test della patch 13.5 in uscita l’8 del mese corrente. Ma non si sa mai dato che anche per l’emporio delle essenze si pensava ad un uscita a inizio anno invece per ora ancora nulla.

Tra l’altro per quanto riguarda l’Essence Emporium tramite un Reddit trapelano notizie che non rendono molto sereni i giocatori. Riot dice soltanto ” Non ci siamo dimenticati dell’emporio essenze ma al momento non ci sono notizie ufficiali”.

In attesa di una data tutti i giocatori, di Lol e non, possono iniziare ad attivare Prime Gaming gratuitamente, basta avere un abbonamento Amazon Prime, e riscattare altri giochi e potenziamenti.