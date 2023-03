Wo long: fallen dynasty x naraka: bladepoint, contenuti crossover per i due giochi

La collaborazione tra Koei Tecmo e NetEase ha dato vita ad una serie di contenuti crossover tra Wo Long: Fallen Dynasty e Naraka: Bladepoint, con i primi già disponibili all’interno del battle royale di 24 Entertainment.

Wo Long: Fallen Dynasty x Naraka: Bladepoint, un crossover ricco di contenuti unici

Nel corso del mese corrente, i giocatori di Naraka: Bladepoint hanno la possibilità di ottenere dei contenuti crossover esclusivi a tema Wo Long: Fallen Dynasty. Fino e non oltre il 15 marzo è possibile ottenere l’accessorio epico per Ako “Lu Bu Mask”, collezionando dei “Scroll Frament” completando le missioni giornaliere proposte.

Inoltre, fino al 23 marzo, è disponibile un evento log-in giornaliero con sette ricompense da riscattare come avatar, background e accessori sempre a tema con l’action rpg di Team Ninja. Saranno anche disponibili degli oggetti cosmetici nel negozio interno di Naraka: Bladepoint.

Mentre per quanto riguarda Wo Long: Fallen Dynasty, il sito ufficiale parla di un misterioso “pacchetto DLC” a tema Naraka: Bladepoint, il quale vedrà la luce solo in futuro, per il momento non si hanno informazioni riguardo al contenuto e alla tempistica.

Vi ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty è uscito ufficialmente lo scorso 3 marzo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Se ancora siete indecisi se dargli una possibilità, la software house giapponese ha reso disponibile una demo del titolo scaricabile presso gli store digitali, così da poter testare la loro ultima fatica.