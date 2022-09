Tekken 8: l’annuncio per PlayStation 5 nello State of Play

La conferenza di Sony Interactive Entertainment si è svolta ieri sera, e senza nemmeno approcciarci gradualmente a reveal importanti come il nuovo trailer di God of War: Ragnarok, ecco che veniamo direttamente scaraventati sul trailer di annuncio di Tekken 8.

In un trailer ricco di effetti speciali, capaci di rappresentare a pieno la ferocia dei colpi inferti dai lottatori, ecco che vediamo scontrarsi Kazama e Kazuya in uno show-off di mosse devastanti e precise.

Katsuhiro Harada, Executive Producer and Director per Bandai Namco Studio ha tenuto a specificare tramite PS5 Blig che i filmati presenti nel trailer non sono pre-renderizzati, ma sequenze di gioco tratte dalla modalità storia di Tekken 8 (ancora in sviluppo), che girano stabilmente a 60 fps. Grande enfasi è poi data sui dettagli di sfondo, su cui il team di sviluppo si è concentrata per accrescere il grado di immersività dei giocatori.

Stiamo lavorando sodo per migliorare ancora di più la qualità. Nell’ultima versione della build in sviluppo, la qualità migliora di giorno in giorno: la petroliera si avvicina alla spiaggia sullo sfondo e grandi lingue di fuoco divampano vicino a dove si trova il personaggio. Speriamo che non vediate l’ora di ammirarli nel gioco! Katsuhiro Harada

Tekken 8 riprenderà probabilmente il filone narrativo interrotto nel settimo volume, in continuità con le vicende vissute dai giocatori. Ancora non abbiamo dettagli circa la data di uscita del titolo, ma speriamo di ricevere aggiornamenti nell’imminente Tokyo Game Show.