Il remake di silent hill 2 è realtà, uscirà su pc e ps5

Nella tanto attesa Silent Hill Transmission organizzata da Konami, è stato confermato ufficialmente con un cinematic trailer, il remake di Silent Hill 2. Il trailer, che per sua stessa natura non ha mostrato tanto in termini di gameplay, ha dato un assaggio di quelle che saranno le atmosfere del gioco e lasciato tutti a bocca aperta per la sua componente estetica impattante e imponente, il motore grafico utilizzato è infatti il nuovissimo e performante Unreal Engine 5.

Tutto quello che sappiamo sul remake di Silent Hill 2:

Sebbene non sia ancora prevista una data di uscita, nel corso dell’evento è stato confermato che il remake di Silent Hill 2 arriverà al lancio su PC e PS5 (in esclusiva temporale per i primi 12 mesi) e sarà sviluppato a stretto contatto con i creatori originali, da Bloober Team.

Il team di sviluppo indipendente si è fatto conoscere per aver realizzato alcuni dei videogiochi horror più disturbanti, psicologi e unici nel loro genere, degli ultimi anni. Tra i loro progetti più riusciti e apprezzati troviamo sicuramente Layers of Fear e Observation, entrambi con un level design pazzesco, ma sono degni nota anche giochi meno riusciti come Layers of Fear 2 e il più recente titolo next-gen, The Medium.

Motoi Okamoto, produttore di Konami, ha inoltre rivelato di aver voluto affidare il remake di Silent Hill 2 a Bloober Team, perchè a detta sua sono “i più appassionati e si vede l’amore che hanno per il gioco“.

Durante la stream, è emerso infatti come l’intento del team polacco non sia solo quello di preservare lo spirito e l’atmosfera unica di Silent Hill, ma anche quello di realizzare un remake in linea con le aspettative attuali dei videogiocatori e che possa essere un gioco d’impatto come lo fu l’originale, 21 anni fa.

Per concludere, pare che torneranno per il progetto anche i due veterani Masahiro Ito e Akira Yamaoka. Quest’ultimo, celebre compositore della colonna sonora dei Silent Hill, sempre nel corso dello streaming ha dichiarato che il remake in questione avrà un “nuovo stile musicale“, con nuovi brani e sound design.

E questo era tutto quello che è stato rivelato sul remake di Silent Hill 2. Cosa ne pensate? Siete anche voi entusiasti per l’annuncio? In attesa di una data di uscita e di ulteriori dettagli da parte di Konami e Bloober Team, vi ricordiamo che da oggi 20 ottobre sono disponibili su Xbox Game Pass 3 nuovi giochi horror.