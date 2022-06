Qualunque opera videoludica che ci ha catturati nella nostra infanzia rimarrà sempre nei nostri cuori. Un esempio di questi colossi è proprio il maschio per eccellenza, l’incredibile Duke Nukem. Questo idolo del blockbuster, con le sue esplosioni ed i suoi iconici occhiali da sole, ha da sempre rasentato il limite tra estrema arroganza e volgarità.

La vita di Nukem è molto semplice. Tra strip-club, combattimenti con armi da fuoco e carneficina di alieni, il biondo più tosto dei videogiochi si prepara a fare il suo ritorno trionfale nel cuore dei fan giungendo sulla piattaforma di streaming Netflix in un nuovissimo film. La grande N non ha però preso sotto la sua ala i lavori, affidando la direzione e la scrittura del lungometraggio allo studio Legendary, società autrice di prodotti come Dune e la saga del Monsterverse

C’è da incrociare le dita per questo nuovo ed ambizioso quanto rischioso progetto. Duke Nukem fu già anni fa sotto i riflettori come protagonista di un film prossimo all’uscita (con protagonista l’amatissimo wrestler e attore John Cena), ma questo progetto non vide mai la luce. Dal punto di vista videoludico invece, l’ultimo capitolo Duke Nukem Forever si è rivelato un autentico flop. Riuscità il biondo più tosto a ristabilire la sua supremazia di star videoludica?