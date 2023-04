Dune 2: nuovi personaggi nelle foto ufficiali

Indice dei contenuti Le foto mostrano nuovi personaggi

Le foto ufficiali di Dune parte 2 sono finalmente disponibili online. La seconda parte riprenderà direttamente da dove era terminata la prima parte, ovvero con Paul Atreides che, dopo essere fuggito insieme alla madre Lady Jessica dall’attacco dei nemici, i terribili Arkonnen, segue i Fremen.

Il regista Canadese Denis Villeneuve, ha dichiarato a Vanity Fair:

È importante: non è un sequel, ma una seconda parte. C’è differenza. Volevo che il film iniziasse proprio dove avevamo lasciato i personaggi. Non c’è salto temporale. Volevo una continuità drammatica con la prima parte.

Le nuove foto ufficiali, rilasciate in anteprima sulla rivista cartacea e online di Vanity Fair, sono anche state condivise sul profilo Twitter del magazine.

Come prima foto vediamo finalmente Florence Pugh (Black Widow, Midsommar) nel ruolo della figlia dell’Imperatore, la principessa Irulan.

La principessa irulan

Vediamo poi Lady Margot Ferning, interpretata dalla attrice francese Lèa Seydoux, conosciuta per il suo ruolo negli ultimi due film di 007, Spectre (2015) e No time to die (2021) con Daniel Craig, dove interpreta la sua amante, ma anche in Mission Impossible–protocollo fantasma (2011) e in Bastardi senza gloria (2009) di Quentin Tarantino.

FIRST LOOK: Léa Seydoux is Lady Margot in #Dune: Part Two.



La Bene Gesserit Lady Margot

Lady Margot è una delle Bene Gesserit, l’ordine di “streghe” che indirettamente influenzano la politica e gli eventi in Dune. Esse sono officiosamente serve dell’Impero, ma in realtà agiscono per loro tornaconto. Fa parte dell’ordine delle Bene Gesserit anche la madre di Paul, Jessica, che come abbiamo visto nella precedente parte, ha incrociato le linee di sangue in modo da creare il salvatore di tutti i mondi, ovvero suo figlio Paul.

Il ragazzo, infatti, possiede la capacità di vedere il futuro e grazie all’eredità ricevuta dalla madre, è in grado di utilizzare la voce, che gli permette di usare le persone come marionette, tramite un comando.

Infine vediamo Austin Butler (Elvis; Le cronache di Shannara) nel ruolo del nipote del Barone Arkonnen (Stellan Skarsgaard), Feyd-Rautha che nel Dune di David Lynch era interpretato dal cantante Sting.

Feyd rautha, il nipote del barone arkonnen

Ricordiamo che Dune parte 2 uscirà nelle sale il 3 novembre 2023 negli USA e il primo novembre 2023 in Italia.