Dune 2: uno scatto dal set del film

Il secondo film di Dune, libro cult di fantascienza scritto da Frank Herbert, dovrebbe uscire a novembre del prossimo anno. Ancora non sappiamo molto altro sulla pellicola di Denis Villeneuve a parte che tratterà le vicende che portano alla conclusione del primo libro della saga principale, composta da ben sei capitoli.

Recentemente però, Zendaya, interprete di uno dei personaggi principali della storia, la fremen Chani, ha postato una storia sul suo account Instagram con una foto direttamente dal set: si tratta di un suggestivo tramonto nel deserto. Il film, infatti, vede diverse locations: Budapest, Italia, Abu Dhabi e Giordania. Considerando quello che lo scatto di Zendaya rappresenta, pare proprio che si possa trattare di una delle ultime due.

Secondo quanto detto da Villeneuve, i film di Dune riguardanti gli eventi affrontati da Paul Atreides (Timotheè Chalamet) dovrebbero essere tre. Il regista canadese avrebbe poi deciso se proseguire con la direzione degli altri due film a seconda del successo o meno del primo film. Fortunatamente Dune Parte Uno è stato accolto molto positivamente sia dalla critica che dal pubblico: con più di 300 milioni al box office, Dune è stato considerato il film di fantascienza dell’anno.

Anche se non è una sorpresa, visto il talento di Villeneuve nel dirigere pellicole di tale genere (Blade Runner 2049 ed il profondo Arrival), trasporre Dune sul grande schermo non è cosa semplice; ci aveva già provato il regista visionario, David Lynch (Twin Peaks, Eraserhead) nel 1984, ma il film non aveva ricevuto il successo sperato, colpa un po’ degli effetti visivi e di troppo materiale da condensare in un solo film.

Ricordiamo che accanto a Zendaya (Spiderman No Way Home) e a Timothée Chalamet (Call me by your name), rivedremo anche Rebecca Ferguson (Doctor Sleep) nel ruolo della madre di Paul, Lady Jessica e Javier Bardem (007 – Skyfall) nel ruolo di Stilgar.