Hunger games: ecco il trailer ufficiale del prequel!

È finalmente arrivato il momento di tornare a Panem e a Capitol City. Lionsgate ha rilasciato ufficialmente il trailer del prequel della saga di Hunger Games, ovvero Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Il film è ambientato molti anni addietro rispetto alla trilogia con protagonista Katniss Everdeen (Jennifer Laurence) e Peeta Mellark, e il protagonista è un personaggio a noi noto, ovvero il Presidente Snow.

La trama de La ballata del serpente e dell’usignolo

Il prequel tratta della creazione del primo Hunger Games: abbiamo un giovane, e non ancora Presidente, Coriolanus Snow -nella trilogia originale interpretato da Donal Sutterland- che è lo Sponsor del giovane tributo Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), proveniente dal distretto numero 12. Il giovane Snow è qui interpretato da Tom Blyth (Robin Hood del 2010) e cercherà in ogni modo di far vincere la sua giovane protetta. Nel cast abbiamo anche Peter Dinklage, famoso anche per Il Trono di Spade.

Ritornano personaggi noti

Oltre a Snow, nel film troviamo anche altri personaggi visti nella saga originale: Tigris Snow, che è la cugina di Coriolanus, vista nella seconda parte di Hunger Games 3, la donna-tigre che aiuta i protagonisti a nascondersi durante la loro missione a Capitol City. Inoltre, anche un cognome che abbiamo già conosciuto compare nel prequel, quello di Lucky Flickrman, parente del conduttore Caesar (Stanley Tucci).

Hunger Games: La ballata del serpente e dell’usignolo uscirà nelle sale Americane il 17 novembre 2023, mentre ancora non abbiamo una data certa per l’uscita nelle sale italiane. Aspettando il secondo trailer, noi non vediamo l’ora di tornare nel mondo di Hunger Games.