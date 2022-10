Indice dei contenuti Il nuovo mondo di Dungeons and Dragons

Un nuovo gioco tripla A ispirato al celebre boardgame Dungeons and Dragons sarebbe in sviluppo presso Invoke Studios (precedentemente conosciuto come Tuque Games). Wizards of the Coast e il neo-brandizzato studio hanno annunciato recentemente che questo nuovo titolo sarà sviluppato su Epic Games grazie alle tecnologie di Unreal Engine 5.

Il team di sviluppo dietro questo ambizioso progetto è guidato da Dominic Guay, sviluppatore ventenne presso Ubisoft, nonché personalità dietro la creazione di titoli quali Splinter Cell e Watch Dogs. Il team conta ad oggi 80 persone, e punta ad estendere questo numero a 200 elementi entro il 2025. Nel comunicato stampa viene fatta espressa menzione della partecipazione di Guay ai lavori di Watch Dogs. Presumibilmente quindi l’assetto e l’impostazione del gioco potrebbe fungere da base per il nuovo progetto di D&D.

Invoke Studios, precedentemente chiamata Turque Games, avrebbe già partecipato allo sviluppo di un videogioco simile nel 2021. Sfortunatamente, Dungeons and Dragons: Dark Alliance non ricevette il successo auspicato, venendo definito come “mediocre” su Metacritic.

Ancora non è stata comunicata alcuna finestra di lancio, ma le basi su cui il mondo di Dungeons and Dragons si sviluppa lasciano agli sviluppatori libertà creativa senza limiti. Una libertà che si tradurrebbe nell’esplorazione senza precedenti di un mondo magico e pieno di segreti.