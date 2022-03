Ecco perché non si può più costruire su Fortnite

Finalmente è stato svelato il motivo perché Epic Games ha deciso di togliere temporaneamente il building da Fortnite.

Fortnite Capitolo 1

La storia

Dal 25 luglio 2017, ovvero dalla sua uscita, Fortnite si è sempre diversificato dagli altri Battle Royale proprio per la costruzione. A differenza della concorrenza, il titolo ha introdotto una meccanica mai vista prima in questa categoria, dove il player invece di innescare lo scontro ravvicinato può crearsi un riparo costruendo una struttura, magari nascondendosi per qualche secondo, curarsi e ricaricare le armi per poi affrontare nuovamente l’avversario. Da quel lontano luglio di quasi 5 anni fa le costruzioni sono sempre state al centro del gioco, ma dopo l’aggiornamento 20.00, Epic Games ha deciso di disabilitarle per uno scopo ben preciso.

La no-building’s week

Fino al 29 marzo non sarà possibile buildare e nemmeno editare o raccogliere materiali spaccando rocce o alberi. Fortnite, introducendo nuove meccaniche all’interno del gioco, ha deciso di far ambientare i player di tutto il mondo per 10 giorni. Si tratterebbe del potenziamento dei movimenti:

Scivolata, scatto, arrampicata e spallata in un unico video

Scatto : ora correre è diventato molto più veloce con lo scatto. Ha una durata prestabilita che viene indicata da un nuovo misuratore in basso a sinistra dell’hub.

: ora correre è diventato molto più veloce con lo scatto. Ha una durata prestabilita che viene indicata da un nuovo misuratore in basso a sinistra dell’hub. Arrampicata : dove non arrivano i piedi ci arrivano le mani. Adesso è possibile arrampicarsi sopra un muro senza dover costruire in modo da avvantaggiarsi ed ottenere una posizione elevata.

: dove non arrivano i piedi ci arrivano le mani. Adesso è possibile arrampicarsi sopra un muro senza dover costruire in modo da avvantaggiarsi ed ottenere una posizione elevata. Spallata: poco gentile ma d’effetto. Aprire le porte per sorprendere gli avversari nascosti nelle case non sarà più come prima, con la spallata è possibile entrare con gran velocità dentro le stanze.

Immagine Ecco perché non si può più costruire su Fortnite (Hynerd.it)

Nuove abitudini

Fortnite sembrerebbe aver disabilitato le costruzioni proprio per far concentrare i player sulle nuove abilità sopra elencate. I movimenti ora sembreranno ancora più realistici e difficili da interpretare quando si ha di fronte un avversario, rendendo il gameplay più imprevedibile e frenetico. Per bilanciare il fatto che non si possa più buildare, Epic Games ha aggiunto uno scudo supplementare, dal valore di 50 punti scudo, che si rigenera automaticamente una volta arrivato allo zero.