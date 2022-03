The Witcher 4: annunciato il nuovo capitolo della serie

CD PROJEKT RED ha finalmente annunciato il tanto vociferato The Witcher 4. Contestualmente, ha anche rivelato di aver intrapreso una partnership tecnologica con Epic Games.

La casa produttrice polacca ha ufficializzato oggi i lavori sul gioco, dichiarando che sarà interamente sviluppato sfruttando l’Unreal Engine 5.

Non sono state rilasciate maggiori informazioni riguardanti il titolo, ma solamente un’immagine teaser con la scritta “A NEW SAGA BEGINS”.

Tutti i lavori di CD PROJEKT RED, a partire da The Witcher 2, utilizzavano il motore di gioco proprietario REDengine, la collaborazione con Epic Games permetterà ora al team di lavorare al nuovo motore di gioco “RED 2.0” basato su Unreal Engine.

Il CTO della software house Paweł Zawodny, ha voluto precisare come non volessero semplicemente un accordo per l’utilizzo del motore grafico di Epic, ma una vera e propria partnership per poter sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal motore e non perdere l’esperienza maturata con REDengine.

Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha dichiarato:

“Epic ha costruito Unreal Engine 5 affinché i team di sviluppo potessero creare mondi aperti e dinamici con un livello di dettaglio mai visto prima. Siamo onorati dall’opportunità di lavorare con CD PROJEKT RED per spingere insieme i limiti dello storytelling interattivo e del gameplay, e di ciò ne beneficerà tutta la community di sviluppatori per anni a venire.”

La casa di sviluppo polacca ha dichiarato che il REDengine sarà ancora utilizzato per le varie espansioni che usciranno su Cyberpunk 2077.