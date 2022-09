Nella giornata di ieri il noto cantante britannico Ed Sheeran ha pubblicato il videoclip del suo nuovo brano inedito in collaborazione con The Pokémon Company. Il titolo del brano è Celestial, e potete ascoltarlo sul canale Youtube ufficiale dell’artista.

Quale modo migliore per trascorrere gli ultimi momenti della campagna pubblicitaria di Pokémon Scarlatto e Violetto

Il videoclip del brano ci pone davanti ad una giornata tipo di Ed, impegnato nel processo creativo della stessa canzone che risuona in sottofondo. I mostriciattoli tascabili preferiti del cantante, facenti parte della prima storica generazione, interagiranno col mondo circostante in mille modi, con richiami particolari alle loro tipologie.

Da un Lapras che aiuterà l’allenatore ad attraversare un canale inglese, ad un Charizard che userà Volo per ritornare di corsa nello studio di registrazione, i Pokémon vivranno accanto ad Ed Sheeran ogni momento della giornata, inclusa la tanto fatidica fase di incisione e registrazione di Celestial.

Lo stesso autore ha ammesso che questi giochi accompagnano da anni la sua vita, fin dai tempi delle elementari, durante le quali il piccolo Edward giocava ai primi titoli sullo stesso GameBoy che appare nel videoclop.

Gioco alla serie da quando ero alle elementari. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone! Ed Sheeran

Il video è già di per sé pieno di richiami capaci di far venire la pelle d’oca agli allenatori più navigati, ma se questo non bastasse nella parte finale del videoclip abbiamo un vero e proprio encomio al primo storico film dei Pokémon, nel quale Ed e tutti i suoi mostriciattoli combattono insieme per fermare lo scontro tra Mew e Mewtwo, in un’animazione fatta appositamente per questa canzone.