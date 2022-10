Dopo il successo iniziale del primo capitolo della serie targata Guerrilla Games, Horizon Forbidden West ha catapultato i fan di Aloy in una nuova ed entusiasmante avventura nella natura selvaggia. Le macchine, che la nota cacciatrice ha dovuto affrontare, si sono dimostrate ancora più feroci e distruttive, ma nuovi viaggi potrebbero attendere Aloy?

Nella mattinata odierna Lance Reddick, attore che ha recitato nei panni di Sylens nella saga di Horizon, ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter. La foto ritraeva l’attore in tenuta da motion capture, con tanto di hashtag #horionforbiddenwest.

Reddick ha tempestivamente rimosso il post dal suo profilo, ma questo non è bastato per scatenare un effetto domino di hype da parte dei fan di Horizon Forbidden West, che ora più che mai attendono l’arrivo del primo DLC del titolo. Una nuova terra inesplorata potrebbe attendere Aloy? Forse, come nel precedente capitolo Horizon Zero Dawn, ci troveremo davanti ad un nuovo bioma abitato da NPC inediti e boss altrettanto unici, come accadde in Frozen Wilds.

L’ultimo aggiornamento ricevuto da Horizon Forbidden West è avvenuto verso fine agosto, con l’arrivo della nuova patch 1.18. La patch avrebbe risolto frequenti problemi di crash del gioco, oltre che aggiungere una nuova Face Print per celebrare il Pride.