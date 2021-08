eFootball: tutte le novità e i futuri sviluppi

Dai rumor giungiamo alla conferma: il brand di PES, da anni competitor di FIFA di Electronic Arts, lascia il suo posto a un nuovo titolo calcistico free to play, ovvero eFootball.

Il gioco in questione verrà rilasciato in autunno e l’azienda nipponica ha già presentato il suo titolo illustrandone le principali caratteristiche. Le piattaforme scelte per il rilascio sono molteplici, ma tra queste non si fa menzione di Nintendo Switch. Ciò significa che eFootball sarà disponibile gratuitamente per: Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox One, Series X/S e, anche se solo in seguito, anche per iOS e Android.

Grazie all’utilizzo del nuovo ed evoluto motore grafico, l’Unreal Engine, le animazioni stesse sono state rivisitate e migliorate, ciò è merito anche della nuova tecnologia adottata da Konami: Il “Motion Matching“, tecnologia che si occupa di convertire una vasta serie di movimenti che i giocatori eseguono in campo selezionando quella che si addice di più a quella situazione, tutto ciò in tempo reale. Ciò rappresenta il raggiungimento di un realismo mai raggiunto fin ora, garantendo un numero di animazioni quattro volte superiore rispetto al passato. Ciò che più sorprende è che il Motion Matching sarà utilizzato da eFootball in tutte le piattaforme, dalle console di ultima generazioni fino ai dispositivi mobile.

Konami ha già rilasciato una roadmap di eFootball, dove presenta i primi dettagli sui contenuti che saranno già presenti al rilascio del gioco, e dove preannuncia quali saranno le novità che l’azienda nipponica ha intenzione di aggiungere nei mesi successivi. Entrando nello specifico:

Inizio Autunno:

Un’esperienza di gioco rivoluzionata supportata dall’ Unreal Engine .

supportata dall’ . Matchmaking cross-gen ( PS5 vs PS4, Xbox Series X/S vs Xbox One, ecc. ).

). Match in locale con i team: FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club.

Autunno:

Matchmaking cross-platform tra console e PC (PS5 vs Xbox Series X/S, PS5 vs PC, ecc.).

Modalità Team Building disponibile, che vi permetterà di costruire il vostro team acquistando giocatori .

Campionati Online disponibile, che vi permetterà di scendere in campo con la vostra squadra per competere a livello mondiale.

Sistema Match Pass, che vi permetterà di guadagnare oggetti e giocatori semplicemente giocando a eFootball.

Inverno:

L’aggiunta del supporto ai controller per quanto riguarda i dispositivi Mobile .

per quanto riguarda i dispositivi . Matchmaking c ross-platform completo per tutte le piattaforme disponibili, dispositivi mobile inclusi (se utilizzati con un controller compatibile ).

completo per tutte le piattaforme disponibili, dispositivi mobile inclusi (se utilizzati con un ). Inizio di competizioni e tornei eSport ufficiali e amatoriali.

Seitaro Kimura, Konami Digital Entertainment Producer della serie eFootball, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Partendo dalle solide basi dell’Unreal Engine, che ci ha permesso di ricreare e migliorare in maniera significativa le espressioni dei giocatori, abbiamo apportato numerose modifiche nell’intento di creare un nuovo motore grafico a livello calcistico che sosterrà eFootball nei prossimi anni. Grazie alla potenza offerta fornita dalle nuove console e al lavoro svolto a stretto contatto con calciatori d’élite, eFootball offrirà il gameplay più intenso e realistico da noi mai realizzato. Mostreremo il gameplay nel dettaglio il prossimo mese, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati”

Non ci resta dunque che attendere il gameplay ufficiale e aspettare di avere tra le mani quello che sembra essere un simulatore calcistico parecchio interessante, e che potrebbe dare del filo da torcere al competitor EA.