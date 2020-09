FIFA 21: le licenze italiane che mancano

L’Italia calcistica soffrirà in FIFA 21. Il titolo sviluppato da EA Sports, infatti, non avrà alcune squadre del campionato di Serie A. Ma non solo, la Serie B sarà completamente assente, così come la Nazionale Italiana. Le squadre del campionato italiano maggiore a non essere rappresentate all’interno di FIFA 21 saranno:

Juventus (che si trasformerà nuovamente in Piemonte Calcio)

AS Roma (che diventerà Roma FC)

Crotone (il nuovo nome sarà Crotone FC)

Spezia (la quale sarà nota con La Spezia)

L’assenza di licenza, significa che la squadra non utilizzerà le divise, il logo e lo stadio originale, ma i giocatori saranno quelli che conosciamo. Per quanto riguarda la Serie B, quest’ultima non sarà presente nel titolo di EA Sports perché le sue licenze, così come quella dell’AS Roma, sono state acquistate da eFootball PES, sviluppato da Konami.

Per fortuna, se così possiamo chiamarla, le squadre più importanti del campionato di Serie B, saranno presenti nella sezione “Resto del Mondo” di FIFA 21, nella quale troveremo:

Monza

Brescia

Chievo

Empoli

Lecce

Spal

Per quanto riguarda il Monza, bisogna dire che è la prima volta in assoluto che la squadra arriva in un “capitolo” di FIFA. Infatti, l’amministratore delegato della squadra, Adriano Galliani, ha voluto commentare questa grande impresa.

Non solo per l’aggiunta, ma anche perché la società, così come Inter e Milan (che sono, infatti, assenti da PES 2021), ha stretto un accordo con Electronic Arts, così da essere “esclusiva FIFA“. Le parole di Galliani sono state:

Il nostro Team eSports potrà così finalmente gareggiare con il nostro logo e le nostre divise, rappresentandoci ai massimi livelli in tutte le competizioni. Infine, c’è enorme soddisfazione per tutti gli appassionati biancorossi del territorio che aspettavano di poter competere virtualmente con la nostra maglia da anni.

Se alcune squadre di calcio saranno implementate all’interno di FIFA 21, lo stesso vale per gli stadi. Sì, perché l’unico che sarà presente nel nuovo titolo calcistico di EA Sports sarà lo stadio San Siro.

Inoltre, proprio perché Inter e Milan hanno stretto un accordo con EA, Milano avrà un’arena anche nella modalità Volta Football, la quale è una sorta di FIFA Street.

FIFA 21: PES ha già vinto?

L’assenza di così tante squadre italiane, senza nemmeno voler pensare alla non-implementazione della Nazionale Italiana, probabilmente spingerà tantissimi fan del calcio a spostarsi su PES 2021.

Certo, anche lì ci sono alcune licenze mancanti, ma possono essere integrate con una patch scaricabile. Mentre nel caso di FIFA 21, e della serie in generale, tutto ciò che manca, non può essere integrato. Il che dà al videogioco sportivo di Konami un fortissimo vantaggio ai giocatori, rispetto al rivale storico.

Inoltre, proprio perché EA Sports vuole dare la miglior esperienza calcistica possibile, è stato deciso di non mettere a disposizione una demo, il che se da una parte è giusto, dall’altra no.

Perché? Il motivo è presto detto: PES 2021 è già arrivato sugli scaffali digitali e fisici, dunque, i giocatori ne stanno già testando la fattura. L’acquisto di FIFA 21, invece, sarebbe “al buio” e dopo lo scivolone di FIFA 20, è difficile che i fan lo acquistino senza pensarci due volte. Le licenze mancanti complicano ulteriormente la situazione. Insomma, forse le mosse di EA Sports non sono state il massimo dal punto di vista dei giocatori.

Vedremo alla fine come andrà, bisognerà aspettare solo la data d’uscita di FIFA 21, segnata per il 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Una volta che le console di prossima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X) saranno disponibili, il titolo di EA si aggiornerà per la next-gen. Nel caso venga acquistato su console di current-gen, lo si otterrà automaticamente e in modo totalmente gratuito grazie a un upgrade.