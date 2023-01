Epifania: 5 film da vedere tra befane e streghe spaventose

Oggi è il giorno dell’Epifania, giornata religiosa che indica l’arrivo dei tre Re Magi al cospetto di Gesù, ma in Italia è anche un giorno divertente e a tratti spaventoso grazie alla Befana, vecchia signora a cavallo di una scopa che porta dolcetti ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi. Poiché i film sulla Befana sono prettamente commedie, come La Befana viene di notte, abbiamo deciso di consigliarvi alcuni film di vera paura dedicati alle streghe e alla loro magia. Diamo una scossa a questo 6 gennaio e iniziamo!

Il mistero di Sleepy Hollow

Il celebre film di Tim Burton ha come protagonista il Cavaliere senza testa, ma questo non esclude la presenza di una spaventosa strega, talmente inquietante da far impallidire anche il Cavaliere. Johnny Depp, protagonista de Il mistero di Sleepy Hollow, è un detective che sta cercando di scoprire quale sia il mistero dietro le strane morti nella piccola città.

Il film è stato distribuito negli Stati Uniti il 19 novembre 1999 dalla Paramount Pictures. Ha ricevuto recensioni positive dalla critica e dal pubblico, in più ha incassato circa 207 milioni di dollari in tutto il mondo, oltre ad aver vinto l’Oscar alla migliore scenografia.

Le streghe di Salem

Questo film di Rob Zombie è considerato “visionario” dalla critica per le particolari scene inquietanti ed oniriche. Il film è ambientato ai giorni nostri: la protagonista è una DJ che, trasferitasi da poco nella città di Salem, avrà a che fare con le streghe che vi abitano.

In Italia il film era stato inizialmente vietato ai minori di 18 anni, ma a seguito di tale decisione la casa di distribuzione Notorious Pictures ha presentato ricorso contro tale restrizione, ricorso poi accolto dalla commissione di revisione cinematografica che ha deciso di abbassare il divieto ai minori di 14 anni.

Suspiria

Come non inserire in questa lista il celebre film del regista italiano Dario Argento, Suspiria. Una giovane ballerina entra in una prestigiosa scuola di ballo tedesca che però è gestita da streghe assetate di sangue.

Il film uscì in Italia il 1º febbraio 1977, accompagnato da una serie di critiche piuttosto contrastanti, ma ebbe comunque molto successo, tanto da piazzarsi all’11º posto degli incassi della stagione cinematografica 1976-77, anche se non raggiunse i risultati commerciali del precedente Profondo rosso.

The Blair Witch Project

Questo film è stato il primo a rendere celebre la tecnica del found footage, ovvero il ritrovamento di una registrazione tramite telecamera. I protagonisti vagano nel bosco alla ricerca della strega di Blair, un personaggio forse vero o forse solo inventato. La presenza della strega, tuttavia, si percepisce ad ogni passo dei nostri protagonisti.

Preceduto da un’originale campagna pubblicitaria, il film ha ottenuto molti consensi di pubblico e critica, nonché numerosi riconoscimenti, tra cui il “Premio Giovani” per il miglior film straniero al Festival di Cannes 1999, nonché una menzione speciale al Festival di Sitges del medesimo anno.

I fratelli Grimm e l’incantevole strega

Questo film con protagonisti Matt Damon e il defunto Heath Ledger vi tornerà in mente per le scene inquietanti e l’angoscia di un vedo non vedo. L’incantevole strega è Monica Bellucci, ma per la maggior parte della pellicola è tutto tranne che incantevole!

Buona spaventosa epifania a tutti da noi della redazione di Hynerd.it!