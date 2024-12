A Quiet Place, Recensione: il silenzio è d’oro!

A Quiet Place: un film horror diventato famoso per una caratteristica particolare (oltre che per la buona prestazione attoriale di Emily Blunt e di John Krasinsky) ovvero che il silenzio é il punto cardine della storia dato che i mostri vengono attirati da esso e uccidono/distruggono qualsiasi cosa lo produca. Ma oggi sono qui per parlare del videogioco tratto dal film ovvero:

A Quiet Place: The Road Ahead!

Vi consiglio anche di andare a leggervi la recensione dell'ultimo film della saga di A Quiet Place, ovvero il prequel dei primi 2, sul nostro sito Hynerd.it!

A Quiet Place, un posto tranquillo

Rendiamola ancora più difficile

E voi direte: rendere ancora più difficile cosa? Io vi rispondo: la vita! Già viviamo in un mondo dove non si possono emettere suoni di nessun tipo in nessun modo altrimenti verremo dilaniati da creature mostruose uscite dai nostri peggiori incubi, in più saremo una ragazza che soffre di asma che si manifesta durante attacchi d'ansia e l'unica cosa che la può calmare sono i broncodilatatori ovviamente sotto forma di spray che si trovano in giro a caso nel gioco...però anche quelli fanno rumore quando spruzzano! Povera ragazza.

Il gioco parte con la protagonista Alex assieme al compagno di vita Martin cercare provviste in un maniero abbandonato durante una notte di pioggia, questo inizio serve a farci capire che i rumori forti come la pioggia o un temporale possono coprire i nostri passi e le nostre azioni lasciandoci più spazio di manovra.

Sempre nel maniero troveremo anche la cosiddetta safe room, o stanza anti-panico, foderata da cuscini e materassi per isolarla completamente a livello acustico. Queste stanze le troveremo nel resto del gioco e ci serviranno per trovare oggetti a noi utili.

Dopo l'annuncio della gravidanza, i due felici ma ovviamente sempre cauti si avviano per tornare alla base ma appena fuori dalla villa senza più la pioggia a coprirli si ricreerà la scena del primo film ovvero lei che fa rumore inciampando in un tronco cavo e lui che si sacrificherà urlando per attirare i cosiddetti "Angeli della morte".

Per il resto la storia non brilla particolarmente a livello narrativo seppur trovi alcune ottime intuizioni di trama. Alla fine la storia sarà incentrata sul trovare un posto sicuro dopo che la nostra base sarà attaccata e si succederanno degli eventi che tutto sommato sono ripetitivi, ovvero scappa, trova un posto, fanno rumore, arrivano i mostri, scappa di nuovo.

Io comunque sono convinto che sia molto forzata la resa di Alex in questo mondo, nei film sarebbe morta molto facilmente.

A quieta place 1

A Quiet Place: anche respirare è pericoloso.

Il gameplay di questo gioco ricorda molto Alien: Isolation, per la meccanica del silenzio solo che qui viene resa all'estremo del termine, ogni movimento che faremo dovremo stare attenti al terreno col terrore di trovare cocci di vetro, fogliame, rametti o pozzanghere che attireranno le creature in men che non si dica e nemmeno in quel caso potremmo scappare perché il rumore li attirerà ancora di più. Qualsiasi cosa faremo ci ostacolerà, anche il solo camminare a passo un pelo più spedito e questo a mio parere farà allontanare tanti possibili giocatori del titolo dato che la pazienza maniacale nel gameplay non è una dote da tutti (nemmeno la mia a essere sincero).

Ma questo non ci impedirà di fare tutto anzi rallenterà solamente il processo: aprire un cassetto, una porta, entrare in una finestra, spostare oggetti pesanti e non diventerà una questione di vita o di morte.

Anche il rumore apparentemente più insignificante influisce sulla vostra sorte.

A Quiet Place: The Road Ahead è pertanto molto coerente col contesto cinematografico e del franchise, il gioco non diverge dalle tipiche dinamiche già viste al cinema e questo è un punto a suo favore.

A Quiet Place 2

E' intelligente ma non si applica

Tecnicamente A Quiet Place: The Road Ahead ha diverse problematiche che sono già apparse in alcune opere che usano lo stesso motore grafico. Sebbene non sia nulla che non possa essere risolto con diverse patch correttive, il numero di bug, glitch rimane alto (come accedere ad aree che dovrebbero essere interdette) e questo va purtroppo a influire sul gameplay.

A Quiet Place: The Road Ahead ha un impatto grafico generale piuttosto buono, ma non è da sottovalutare il problema principale, sarebbe utile far uscire qualche patch atte a rendere l'esperienza di gioco meno problematica. Per il resto, si tratta di una buonissima trasposizione che deve però fare i conti con equilibri dei sistemi di gioco che avrebbero dovuto essere valutati con maggior attenzione.

A Quiet Place 3

Finale

In conclusione parliamo di un horror in prima persona piuttosto classico, dove è vitale nascondersi e non farsi braccare dagli alieni che vi daranno la caccia a ogni pie' sospinto. Un gioco purtroppo povero di trama, con un buon gameplay per chi realmente riuscirà a non impazzire nel mentre e con una trasposizione da cinematografico a videoludico estremamente fedele. Si prega Stormind Games di sistemare i bug, grazie e alla prossima recensione sempre qui su Hynerd.it !