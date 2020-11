Esclusive Xbox Series X/S: quali saranno?

Finalmente stiamo per toccare con mano la Next Gen e il 10 Novembre approderanno nelle nostre case le ultime fatiche di casa Microsoft: Xbox Series S e Xbox Series X.

La nuova Xbox viene presentata come la console piĂą potente di sempre, con dettagli grafici vicini all’iperrealismo e una fluiditĂ di calcolo mai vista.

Microsoft sta finalmente scoprendo le carte e, grazie all’ultimo evento del 23 Luglio, abbiamo potuto assistere a un’anteprima di ciò che potremo assaporare direttamente al Day One.

La qualità e la quantità sono due valori che a Xbox proprio non mancano e la lista dei titoli giocabili sulla piattaforma non può che incuriosirci parecchio.

Unica pecca riguarda l’attesissimo Halo Infinite che è stato rimandato al 2021.

Andiamo quindi a scoprire quali sono i titoli che vi terranno compagnia durante questo gelido ma caldissimo inverno.

Avowed (TBA)

12 Minutes ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) As Dusk Falls (TBA)

Battletoads (20 Agosto 2020)

Bright Memory Infinite ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) Call of the Sea ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) CrossfireX ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) Everwild (TBA)

Fable (TBA)

Forza Motorsport 8 (TBA)

Gears Tactics (10 Novembre 2020)

Halo Infinite (2021)

Hellblade II Senua’s Saga (TBA)

Microsoft Flight Simulator (TBA)

New Genesis: Phantasy Star Online 2 ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) Project Mara (TBA)

Scorn ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) S.T.A.L.K.E.R. 2 ( Esclusiva console temporale  – 2021)

 – 2021) Tetris Effect: Connected ( Esclusiva console temporale  – 10 Novembre 2020)

 – 10 Novembre 2020) The Ascent ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) The Falconeer ( Esclusiva console Temporale  – 10 Novembre 2020)

 – 10 Novembre 2020) The Gunk ( Esclusiva console temporale  – Settembre 2021)

 – Settembre 2021) The Medium ( Esclusiva console temporale  – 28 Gennaio 2021)

 – 28 Gennaio 2021) Tunic ( Esclusiva console temporale – TBA)

TBA) Warhammer 40’000 Darktide ( Esclusiva console temporale  – TBA)

 – TBA) Yakuza: Like A Dragon (Esclusiva console temporale – 10 Novembre)

Indubbiamente il parco giochi che viene presentato è piuttosto vario e ben fornito, non possiamo fare a meno di notare però che non sembrano esserci esclusive vere e proprie.

Tuttavia, le aspettative sono decisamente alte dopo l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, dove titoli come The Elder Scrolls, Fallout e DOOM potrebbero essere disponibili solo sulla piattaforma verde crociata.

Bethesda stessa, tramite il loro sito ufficiale , ha comunicato che Microsoft “aggiungerĂ gli iconici franchise Bethesda a Xbox Game Pass”.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio qualche titolo fra i piĂą attesi di Xbox Series X/S.

Disponibile su Xbox Series X / S

The Medium

Rinviato al 28 Gennaio 2021, l’attesissimo horror game di Xbox Series X, sviluppato da Bloober Team (Layers of Fear, Observer e Blair Witch), sembrerebbe essere colui che prenderĂ l’ereditĂ del caro vecchio Silent Hill.

Utilizzando le nostre abilitĂ psichiche nei panni della medium Marianne, sarĂ nostro compito esplorare contemporaneamente il mondo reale e quello degli spiriti, cercando di sbrogliare i fili di un cupo mistero.

Il tutto sarĂ condito da enigmi e rompicapi risolvibili solo passando da un mondo all’altro, stando attenti però a sfuggire all’antagonista principale del gioco, “La Fauce“.

Non rimane altro dunque che attendere il 28 Gennaio 2021 per gustarci un altro incubo tutto da giocare.

Disponibile dal 10 Novembre su Xbox Series X / S

Yakuza Like A Dragon

E come non parlare del prossimo capitolo della saga storica della SEGA, Yakuza Like A Dragon.

In uscita direttamente al Day One di Xbox Series X/S, questa volta impersoneremo Ichiban Kasuga, ragazzo buono, appassionato di giochi di ruolo e giovane membro degli Arakawa, famiglia di basso rango affiliata al clan Tojo di Tokyo.

Il giovane protagonista viene improvvisamente condannato a 18 anni di galera per un crimine che non ha commesso, e, una volta scontata la pena, torna in libertĂ scoprendo che non solo nessuno aspettava il suo rilascio, ma anche che purtroppo il suo clan è stato distrutto dall’uomo che piĂą stimava.

Questo lo porterĂ a ricercare la veritĂ sul tradimento della sua famiglia e a radunare un assortitissimo gruppo di reietti della societĂ , trasformando il comune in eroico.

Ricordiamo inoltre che questo sarĂ finalmente il primo capitolo della serie Yakuza ad essere sottotitolato in italiano, oltre ad avere il doppiaggio giapponese ed inglese.

Finalmente, anche chi ha sempre dovuto tenersi alla larga da questo storico franchise per la paura di non cogliere appieno l’enorme quantitĂ di dialoghi che condiscono il prodotto, potrĂ godersi un ottimo titolo come Yakuza Like A Dragon e venire teletrasportato in un Giappone così reale da togliere il fiato.

Cosa ne pensi? Vota ora!