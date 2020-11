Fifa 21: consigli e squadre per iniziare al meglio in ultimate team

Ormai da anni Fifa ultimate team è la modalità più giocata del gioco di calcio per eccellenza. E’ una modalità completa, che richiede al giocatore abilità e pazienza nel progredire. Grazie alle sue diverse opzioni di gioco, dalle division rivals alla weekend league, ogni giocatore potrà decidere a cosa giocare e come. Senza dubbio l’inizio è una delle cose più importanti in ultimate team, questo perchè una partenza sbagliata, magari gettando al vento crediti o giocatori, potrebbe rovinare l’esperienza di gioco e magari far passare la voglia di giocare.

Questa è una modalità dove la pazienza regna sovrana, ed è essenziale non perderla mai, di modo da non uscire dalle partite in corso ed ottenere dei malus che non ci permetterebbero di ottenere il massimo dei crediti da ogni partita. Nel gioco è inoltre presente la modalità di allenamento delle abilità , del tiro e del passaggio. Questa modalità risulta molto utile ai novizi per apprendere nuove tecniche di gioco, modi di tirare e come effettuare al meglio i passaggi.

I primi passi

Finito il tutorial di Fifa ultimate team per prima cosa dovremo decidere quale tipo di squadra comporre, quindi se costruirla con tutti i giocatori dello stesso campionato, la scelta più semplice per iniziare, o se optare per una squadra ibrida, ossia una squadra che funziona nonostante l’utilizzo di 2 o più campionati diversi.

Ipotizziamo che abbiate deciso di farvi una squadra classica, adesso dovete decidere quale campionato disputare. In Fifa 21 i campionati migliori, in ordire di forza, sono Premiere league (inglese) e Serie A (italiana)

Come guadagnare crediti per formare la squadra

Una volta scelto il campionato finalmente sarà possibile iniziare a guadagnare i primi crediti. Finito il tutorial, in base alla versione del gioco acquistato, ci saranno dei pacchetti da aprire gratuitamente nel negozio. Il nostro consiglio è quello di aprire i pacchetti e di tenere solo ed esclusivamente i giocatori del campionato scelto, mentre tutti gli altri di qualità oro e oro rari la scelta migliore è venderli, di modo da ottenere subito un buon quantitativo di crediti.

In genere, ovviamente dipende dalla fortuna, si ottengono dai 10k ai 25k crediti tramite i giocatori trovati nei pacchetti iniziali, una bella cifra. Tuttavia 20k crediti non saranno abbastanza per la prima squadra e andare a competere online, quindi dobbiamo portare a termine un’ultima cosa prima di andare nel mercato a comprare i nostri giocatori.

Division rivals, ma solo per qualificarsi

Per aggiungere gli ultimi crediti necessari al bottino per la squadra sarà necessario qualificarsi nelle division rivals, la modalità giocatore contro giocatore principale in Fifa. Vi basta tenere conto che vincendo due o più partite durante le qualificazioni guadagnerete 44k+ crediti.

Per vincere queste rivals vi consigliamo una squadra che abbia la valutazione più alta possibile, e possibilmente anche un intesa pari a 85 o superiore.

Le formazioni migliori per iniziare

Finalmente avete dei crediti sufficienti per la prima squadra e andare a competere online senza problemi.

Migliore squadra inglese

Squadra inglese per iniziare – Fifa 21 Ultimate Team

Questa squadra con i valori di mercato attuali costa:

-40k PS4

-30k Xbox One

-41k Pc.

A nostro parere è la migliore squadra per iniziare.

Futuri acquisti per la squadra:

-Semedo One To Watch, da sostituire a Semedo normale.

-Zaha da sostituire a Saka.

Migliore squadra italiana

Squadra italiana per iniziare – Fifa 21 Ultimate Team

Senza dubbio anche questa squadra risulta molto valida per iniziare, nonostante sia un gradino sotto alla precedente.

Costo della squadra con i valori di mercato attuali:

-29k PS4

-34k Xbox one

-38k Pc

Futuri acquisti per la squadra:

-Osimhen In forma, da sostituire a Osimehn normale

-Hakimi One To Watch, da sostituire a Hakimi normale

Dai un’occhiata alle licenze italiane mancanti in Fifa 21.

Squadre ottime per iniziare ma per proseguire ?

Indubbiamente queste squadre sono tra le migliori per iniziare, ma necessitano di nuovi acquisti per diventare più competitive. Sotto ad ogni squadra sono presenti 2 acquisti che miglioreranno notevolmente la squadra. State tranquilli, perché giocando (anche se non seguite il calcio) capirete quali giocatori vi servono, e soprattutto vi consigliamo di sperimentare, non di seguire necessariamente la massa. Ovviamente queste squadre NON vanno bene per le weekend league, ma sono molto buone per le squad battles (e guadagnare molti crediti) e per muovere i primi passi nelle division rivals.

Per futuri acquisti di giocatori vi consigliamo di controllare i prezzi su FUTBIN: un sito molto comodo anche per creare delle formazioni future.

Speriamo che la guida vi sia stata di aiuto nel vostro inizio di percorso su Fifa ultimate team.

