Lo studio Flying Wild Hog, fautore di opere quali Shadow Warrior 3 è ora all’opera nella creazione di una nuovissima IP chiamata Evil West. Il titolo si pone come uno sparatutto in terza persona ambientato nei meandri più oscuri del vecchio West. Il suolo americano è infestato da creature vampiriche che il protagonista, un eroico cowboy, dovrà affrontare a colpi di arma da fuoco assieme ad una sana dose di colpi corpo a corpo.

Dopo un esplosivo annuncio ai The Game Awards 2021 ed un’incredibile reazione da parte dei fan, i ragazzi di Flying Wild Hog riaccendono gli animi dei giocatori con un trailer esteso che ci svela sempre più dettagli su Evil West. Grandi orde di nemici attaccheranno in tutte le direzioni il protagonista, e sarà compito nostro affrontarli con armi pesanti e combattimento melee. Entrambe queste possibilità potranno ricevere potenziamenti mediante appositi alberi di abilità ed upgrade.

Assieme ad uno sguardo diffuso sul gioco, il trailer si concentra anche su due boss fight che richiederanno parecchia concentrazione ai giocatori. Il gioco prevede una modalità co-op dal suo lancio, nella quale si potrà giocare con i propri amici per completare la campagna e progredire nella narrativa.

L’uscita di Evil West è programmata per il 20 settembre e sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.