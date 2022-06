Conan Exiles: annunciato l’update ”Age of Sorcery”

È in arrivo a partire dal terzo trimestre di quest’anno un nuovo aggiornamento gratuito per Conan Exiles, considerato l’update che porterà a un vero e proprio cambiamento per la crescita del titolo. Tra le novità presentate in Age of Sorcery vedremo rinforzata l’anima Sword & Sorcery di Conan il Barbaro, così da dare la possibilità al giocatore di scegliere il potere che più lo appaga. È stato presentato un trailer dagli sviluppatori di Funcom, in cui vengono mostrate le diverse novità presenti nell’aggiornamento.

Sono state introdotte le epoche che, a partire da Age of Sorcery, avranno tutte un proprio tema, oltre che alla presenza di aggiornamenti gratuiti e al Pass Battaglia a pagamento, che avrà la funzione di sostituire l’attuale modello basato sui DLC. Le epoche aggiungeranno ulteriori contenuti ai giocatori (tra cui nuovi cosmetici a tema), spronandoli così a sostenere la crescita del titolo.

I giocatori di Conan Exiles avranno la possibilità di diventare dei potenti stregoni, i quali potranno sacrificare una parte della loro vita per lanciare incantesimi mortali o per evocare creature demoniache. È stato inoltre migliorato il sistema di attributi e perk, con annesso approfondimento del combattimento e della progressione del personaggio.

L’interfaccia risulterà più veloce e facile da usare per le tastiere e per i controller, e con l’inserimento della modalità creativa i giocatori potranno volare in aria per costruire senza nessun tipo di restrizione.

Tra gli ulteriori miglioramenti troviamo anche le modifiche ai seguaci, nuovi oggetti e materiali per il crafting (utilizzati sia per i rituali che per l’utilizzo della stregoneria), la presenza di nuovi pericoli all’interno del mondo e molto altro.

L’uscita di Conan Exiles: Age of Sorcery sarà preceduta da approfondimenti di ogni tipo, tra cui video, post e tanto altro.