Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, rilasciata la patch 1.0.2 per Nintendo Switch

Shredder’s Revenge Launch Trailer

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, rilasciato soltanto qualche giorno fa dalla Tribute Games, ha ricevuto una nuova patch per Nintendo Switch allo scopo di risolvere alcune delle problematiche presenti nel titolo. Shredder’s Revenge è un vero e proprio omaggio ai classici picchiaduro a scorrimento del passato, di cui la saga era già famosa a partire dagli anni ’90. Infatti, verrà rilasciato prima della fine di quest’anno Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la collezione che racchiude i vecchi tredici capitoli in un unico e incredibile pacchetto.

Queste sono le note della patch 1.0.2 rilasciate nel canale Discord dal team di sviluppo:

Come si può constatare, non sono state aggiunte delle vere e proprie modifiche al titolo, bensì sono stati risolti e migliorati alcuni piccoli problemi riscontrati da diversi giocatori. È sicuramente un bene che tra le cose risolte troviamo la stabilità online e il problema degli arresti casuali, in quanto causavano al giocatore la riapertura del gioco.

Per aggiornare Shredder’s Revenge su Nintendo Switch è importante non avere giochi in esecuzione e che il sistema sia in standby, in modo tale che il gioco si possa aggiornare automaticamente. Se, invece, le tue impostazioni di aggiornamento sono diverse dovrai provare ad avviare il gioco, così che successivamente ti verrà chiesto di aggiornare il titolo prima di avviarlo.